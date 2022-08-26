Fed動向未明 分析師：台股多頭待量表態

美股在科技股帶領下反彈走高，台股雖成功守住月線15123點支撐，但量能卻有不濟隱憂，分析師表示，全國央行年會在即，市場關注Fed動向，台股後市待量表態。

儘管投資人仍關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）即將在全球央行年會的談話，視為未來升息參考指標，但美股在科技股領軍下出現反彈攻勢；道瓊工業指數上漲322.55點或0.98%，以33291.78點作收，標準普爾500指數上揚58.35點或1.41%，收4199.12點。科技股那斯達克指數勁揚207.74點或1.67%，收12639.27點。費城半導體指數大漲104.88點或3.66%，收2971.07點。

分析師指出，下半年科技股面臨庫存調整，恐有旺季不旺風險，但6月台股已大幅修正，融資餘額大幅減肥，股價、評價、籌碼面等已提前反映利空，加上國安基金進場護盤，除非出現重大系統風險，否則台股下檔支撐仍強。

法人也認為，台股創下22個月以來新低量，人氣恐有退潮之虞，除了科技股表現相對疲弱之外，外資今年以來大賣小買，投資人信心受到衝擊，所幸自7月低點13928點反彈以來，融資並未積極搶進，25日外資終止連8賣，技術面也呈現底底高的型態，對於台股持續反彈走勢有利。