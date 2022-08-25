8/26盤前》需求回溫 這檔EVA向前推進

台股今（8/26）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.投信高持股及本周四個交易日投信買超的個股有健策、台半、世芯-KY、智原、胡連、力旺、振樺電、創意、嘉澤、安集、德微、家登等個股，產業集中在IP矽智財、伺服器相關、電動車、工業電腦、半導體設備廠。

2.蘋果24日正式發出秋季新品發表會的媒體邀請函，預計9月7日在加州總部舉行（台北時間9月8日凌晨1點），重頭戲將是新款iPhone 14系列，同時展示新一代Apple Watch和AirPods。

今年發表會的時間較往年提早一周，如果蘋果依照慣例在發表會的一周半後開始出貨，將能為會計年度第四季（7至9月）增添2周的iPhone銷售收入。由於蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁，已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14，也會為台灣的蘋果鏈帶來一波新的營收增長。

3.中國四川限電延長，使當地IDM廠生產重鎮產能供給全面受到衝擊。法人指出，IDM廠產能降載影響，高階電源、車用客戶開始尋求台灣MOSFET廠協助，將有助於大中、杰力及富鼎等MOSFET廠加速車規及工控認證，攻入高階MOSFET市場。

4.車用電子搭上電動車浪潮，內含價值持續增長，台系供應鏈商機無限，吸引外資進一步調高目標價，里昂證券看好順德（2351）在高階碳化矽（SiC）產品比重拉升，將股價預期升至140元；大和資本則強調車用為信邦（3023）重要營運引擎，重申「優於大盤」投資評等。

5.緯穎（6669）第二季有遞延訂單出貨效益加持，營收獲利寫下單季新高，一季就賺了兩個股本，隨著特殊料件的短缺持續收斂，目前缺口已修正至10％以內。緯穎預期，下半年不會再出現短期趕單出貨的情況。

法人則預估，緯穎第三、四季營收獲利將明顯收斂，上、下半年比重約55：45，全年仍可挑戰賺逾六個股本。

6.森崴能源（6806）25日舉行法說會，總經理胡惠森表示，新能源趨勢盛行、未來能源也吃緊，目前手上有許多合約一直在持續進行，公司樂觀看待今年營運一定較去年成長。

7.全球央行年會在即，美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日發表鷹派言論已成市場共識，台股25日價漲量縮，部分資金轉進金融股「避風頭」，上市金融類股指數終結連三黑、重返月線，永豐金（2890）、中信金（2891）、聯邦銀（2838）等盤中買盤點火。

8.全球央行年會26日登場前夕，低量危機持續縈繞市場，儘管25日股匯雙漲，新台幣終止五連跌而升值7.7分，台股大盤也上揚130點，收在15,200點，暫守波段低點13,928點連接14,545點的上升趨勢線，但成交值連三日不足1,900億元，5日線、月線及季線匯聚相交，多空將見分曉。

9.電動車充電服務競爭白熱化，快充成為新趨勢，新創業者旭電馳科研U-Power在台南裕農站，引進全台功率最高的720kW充電設備，搶占快充市場先機。

例如，台泥NOHA在自家花蓮和平DAKA園區，及北市大直，陸續開出180kW的快充站；華城電機投資的EVALUE推出480kW充電站；裕隆集團的YES!來電，攜手設備商在台北松菸文創園區地下停車場內，開設DC直流快充站；北基旗下的特爾電力TAIL，也與超商業者合作，布設100kW快充站點。

10.繼喬山、岱宇打入美商亞馬遜（Amazon）電商平台後，全球最大健身器材廠－美商派樂騰（Peloton）宣布，旗下健身車、精選配件和服裝，開始在亞馬遜上銷售，美國大部分地區都可送貨，成為派樂騰第一個批發合作夥伴。

受惠派樂騰首度打入亞馬遜電商平台消息激勵，派樂騰供應商的力山、祺驊，及喬山、岱宇等同業25日股價應聲上漲。

11.中租-KY公告前七月合併稅後純益新台幣166.6億元，較去年同期年增35％，累計每股稅後純益（EPS）10.52元，已賺逾一個股本。中租控股7月單月自結合併稅後純益新台幣25.8億元，較去年同期成長41％，每股稅後純益1.64元。

12.藍天電腦第二季雖一度受中國華東封控影響，但上半年筆電產品仍在藍海機種比重持續拉升下，帶動獲利能力增長、毛利率及營益率同步雙升。藍天25日法說會，釋出對下半年筆電出貨看旺展望，預期第三、四季都維穩季增走勢成長。

13.美商蘋果將於台北時間9月8日凌晨發表新品，主題是「Far Out」，預料iPhone 14等一系列新品將亮相，包括台積電等10檔大型權值蘋概股26日鼓掌慶賀。

14.由張國煒創辦的星宇航空獲得新金援，長榮集團弟弟派表態入股相挺。為把握疫後航空市場復甦商機，星宇主動出擊，拚9月底登錄興櫃，正辦理興櫃前釋股現金增資案之際，法人圈傳出，張國煒的二哥張國明、姐夫長榮國際董座鄭深池，都決定參與投資，各投資3億元、1億元，原大股東能率集團董家也加碼再投資，金額約7億～8億元。

15.高溫旱象不解，令仰賴水力發電的四川、重慶飽受電荒之苦，衝擊當地汽車、電子等產業生產。在重慶24日宣布無限期延長限電後，四川則傳出25日到期的限電令再延長至29日。好消息是，大陸中央氣象台25日下午宣布，預計29日起四川高溫天氣解除，屆時限電情況可望緩解。

16.鼎炫-KY（8499）25日公布上半年財報，累計上半年合併營收新台幣12.24億元，年增1.54％，由於受大陸疫情封城加劇影響，整體訂單認列遞延，以及發生相關防疫與固定營業費用支出等，惟受惠台幣兌美元貶值產生業外收益，今年上半年稅後純益4.07億元，年增19.08％，EPS為7.15元。

17.券商積極爭取的分戶帳資金運用，金管會宣布大鬆綁！金管會證期局副局長高晶萍25日指出，將開放證券商客戶分戶帳款項得購買「我國政府債券、國庫券，或將該專戶留存的客戶分戶帳款項定存超過新台幣10億元部分，以定存方式轉存其他銀行」。

18.華碩持續強化在AIoT領域的軟硬體技術創新與整合應用，旗下智慧物聯網事業群繼先前推出數項AI影像辨識技術導入製造場域的應用方案後，在今年的台北國際自動化工業大展中，再擴大應用、首度端出從AI中央監控管理平台、AI瑕疵檢測到AR、人臉辨識、智慧工安平台等多項解決方案，全面搶進智慧工廠升級商機。

19.行政院會25日通過明年度總預算，敲定勞保基金撥補450億元，比今年度大大增加150億元。對此，主計總處主計長朱澤民表示，是為了提高勞工保障。

20.生鮮網購經濟正夯！富邦媒25日公布「2022年網購生鮮消費報告」，後疫情時代「逛線上菜市場」風氣方興未艾，旗下momo購物網生鮮購買人數較2019年疫情爆發前成長逾150％、回購人數成長220％、平均客單金額增加25％，凸顯網購生鮮市場潛在商機大。

21.大陸出入境規定要求傳來放寬的新消息。中國海關總署25日晚間宣布，8月31日零時起，取消對出入境人員核酸檢測（PCR）訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。此舉顯示，大陸政府啟動逐步有序放寬國門的限制，消息也引發台商圈熱議。

22.行政院會25日拍板明（112）年度總預算案，匡列歲出2.71兆元，較今年度成長逾20％，歲入2.55兆元，較今年成長12.8％，兩者規模均創史上最大，其中歲出較111年度增加4,680億元，堪稱史上罕見。至於公建及科技預算雙引擎也創新高，另還債1,110億元則創了22年來新高。

23.資安需求持續增加，台灣資訊服務廠商也受惠。資服廠商零壹、精誠、叡揚等業者的資安業務，都見強勁成長，將成為第三、四季營運主要動能之一。

24.明年度總預算公共建設匡列高達5,972億，成長32.3％，其中與台電增資案1,500億元有關。主計長朱澤民強調，該筆預算是為了加強電網韌性，對於台電財務彌補也有間接效果，如果讓台電融資去建設，恐怕對台電財務是火上加油。不過，暫時沒有第二期計畫。

25.陸股航運族群25日齊揚，中遠海特、中遠海能、南京港、珠海港、長航鳳凰等五標的收漲停，寧波海運收漲8.98％、招商輪船收漲8.63％、錦州港收漲5.03％、中遠海發收漲4.68％、中遠海控收漲3.38％。港股相關標的受A股帶動，中遠海控H股收漲3.6％、中遠海能H股大漲8.08％。

26.拚疫後成長，圓展（3669）多角化邁大步，除了既有的線上教學和遠端工作市場外，也放眼醫療市場推出新品，近期又宣布攜手NewTek，宣布只要在NewTek官網上購買NDIR HX金鑰，就可以享有自動升級的優惠，圓展合縱連橫方法百出，企圖在逐步退燒的疫情商機外，再另起爐灶。

27.AOI設備廠牧德（3563）25日舉行線上法說會，總經理陳復生表示，今年整體來說持謹慎保守看法，預期第三季會落底、第四季回升，今年有些遞延到明年的載板訂單，因此樂觀看明年第一季將會好轉。

28.設備廠均豪（5443）布局半導體設備有成，今年上半年營收貢獻拉升至40％以上。董事長陳政興看好半導體廠擴產對於設備需求增加，面板廠在高階應用和MicroLED投資持續，今年營收、獲利表現將優於去年。

29.聖暉（5536）25日在法說會中指出，近年因厚植市場競爭利基、深化垂直水平資源整合，擴張業務接單版圖成效展開，加上近年全球各產業供應鏈重塑、各國政府加大半導體產業戰略布局，利多挹注下，聖暉今年前七月在手訂單金額創歷史新高，並維持雙位數年增的力道。

30.台聚（1304）25日法說會表示，第三季原料乙烯報價下挫，有助舒緩成本壓力。目前PE、EVA雖趨緩整理，但上半年光伏EVA市況活絡，加上大陸太陽能長期發展趨勢不變、歐洲因俄烏戰爭也導致太陽能需求升溫，預期第四季EVA可望蓄勢回升再向上推進。(閱讀全文)

31.傑克森霍爾年會（Jackson Hole）於周四（25日）揭開序幕，投資人關注鮑爾周五的演講，加上經濟數據優於預期，美國股市四大主要指數揚升，道瓊工業指數收盤勁揚322.55點或0.98%，收33,291.78點；標普500指數上漲58.35點或1.41%，收4199.12點；那斯達克指數揚升207.74點或1.67%，收12,639.27點；費城半導體指數則大漲104.88點或3.66%，收在2971.07點。

B.利空因子：

1.台經院25日公布7月三大產業營業氣候測驗點，其中製造業連續七個月下滑至87.91點，創下2020年6月以來的兩年新低。

2.中、美兩大經濟體同步疲弱下，台灣製造業出口衰退幾成定局。台灣經濟研究院長張建一25日表示，內需動能下半年必須積極奮起，包括民間消費、政府投資，以及企業不是為了出口而作的在地投資（如離岸風電），才能支撐今年經濟成長率，且全年「GDP年增率可能十分接近通膨率CPI」，甚至出現死亡交叉。

3.錼創科技-KY創18日以105元掛牌氣勢如虹，連三個交易日強攻漲停，股價最高一度衝到146元。不過錼創蜜月行情短暫，23日後急轉直下，25日在連續第三根跌停板之下，股價破發、收在104元，也引發市場對於後續MicroLED技術前景的疑慮。

4.打炒房加升息雙重打擊下，房市買氣淡。中央銀行公布的7月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸餘額9.182兆元、土建融餘額2.989兆元，雙雙續創歷史新高，但年增率則雙降至7.47％、10.62％，各為23個月、37個月新低。

5.勒索病毒猖獗，資安廠商Fortinet最新調查指出，今年上半年偵測到的變種勒索病毒，數量大幅提高，半年內偵測到的變種勒索病毒高達10,666種，較2021年下半年的5,400種增加近一倍，顯示網路犯罪及攻擊狀況日益嚴重。

6.韓國銀行（央行）25日開會決定升息1碼，將基準利率由2.25％上調至2.5％。總裁李昌鏞表示，今後一段時間將保持1碼的升息步伐。

韓國央行同時將今年消費者價格指數（CPI）漲幅預期上調至5.2％，較5月預期的4.5％高出0.7個百分點，也是自1998年以來24年最高預期。另外，今年國內生產毛額（GDP）成長率估值由2.7％下調至2.6％。

7.美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會發表演說前夕，美國公債殖利率短線強勁反彈，10年期公債殖利率本周不但重返3％大關，8月迄今共飆漲逾50個基點，並彈上近兩個月新高，顯示市場樂觀預期美國經濟將會持續復甦，聯準會將進一步積極升息。

8.美國商務部25日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減年率由初估的0.9％上調至0.6％，原因在於消費者支出獲得上修。但即便如此，加上首季GDP季減年率1.6％，美國經濟仍難逃連兩季負成長命運，也就是符合「技術性 」衰退定義。

9.日本電子大廠索尼（Sony）25日以物價高漲等原因為由，調漲歐洲、日本與英國等市場的PlayStation 5（PS5）遊戲機售價。但美國價格維持不變，該公司在當地面臨微軟Xbox遊戲機的激烈競爭。

10.市場需求減弱衝擊核心遊戲部門，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季（5至7月）業績疲弱，本季財測亦令市場失望，同時示警遊戲業務營收可能持續下滑。

11.路透最新調查，專家預期全球股市在年底前會陷入寒冬，除了調降全球大部分主要股市年底預測外，還警告前景已低迷的股市有往下走風險。

12.市調機構Omdia指出，上半年全球電視機（含液晶電視）出貨9,261萬台，其中液晶電視出貨不到9,000萬台，為近5年新低。

13.受到需求下調與低價進口貨擾市雙重影響，不銹鋼板材與盤元線材將於下周開出的9月盤價，缺少漲價動能，市場預期，開平低盤的機會明顯提升。

14.信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，去年第4季景氣高峰時，每月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月成交金額達1700餘億元，不過今年上半年市場明顯出現降溫，6月的揭露件數只剩下5000餘件，與去年第4季景氣高峰時的單月交易水準，呈現腰斬的量縮市況，反應出近月市場買氣受到疫情、政策影響，出現大幅降溫跡象。

15.美國聯準會今年已經連續升息四次，造成美元強勢，美元指數一舉創下20年以來的新高，然而此舉卻重傷全球經濟，根據華爾街日報報導，新興市場為了捍衛自家貨幣，正在快速消耗美元等外幣儲備，而且速度創下2008年以來新高，這加劇了全球最脆弱經濟體出現違約浪潮的風險。

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