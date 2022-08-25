8月25日一分鐘強弱勢股
8月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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泰茂（2230）
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10
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上半年EPS 3.26元創同期高，股價亮燈漲停、改寫新天價
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眾達-KY（4977）
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10
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32G產品需求滿載至年底、400G產品將開始拉貨，下半年營運喊衝
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虹堡（5258）
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10
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下半年受惠缺料緩解，多家歐美支付系統大單出貨可望持續放大
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力山（1515）
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10
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美商派樂騰退出自有製造業務，擴大與其合作關係，迎轉單利多
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台林（5353）
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10
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網通族群持續火熱，股價25日拉出帶量紅K、創21年半來新高
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新盛力（4931）
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9.99
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外資25日終止連四賣、賣超290張，股價創逾兩個月高
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展匯科（6594）
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9.98
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安格溢價14.57％收購其全數持股，股價開盤漲停鎖死直至收盤
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安格（6684）
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9.97
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將取得展匯科100％股權，盼透過併購搶食Type-C商機
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光聖（6442）
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9.97
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美國基建訂單發酵、訂單能見度至明年Q1，全年EPS拚4元
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晶心科（6533）
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9.88
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伺服器、車用動能成長，RISC-V生態系統持續擴大，全年營運看旺
製表：鄭郁平
8月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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永昕（4726）
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5.36
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24日收盤創半年新高，25日高檔拉回、吞爆量長黑，5日線有守
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穎崴（6515）
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4.76
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股價25日未能突破24日高點424.5元，開高走低、回測月線
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誠研（3494）
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4.46
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股價近一月勁揚近八成，24日留長上影線，25日開低跌破5日線
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泰福-KY（6541）
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4.41
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相似藥攻美一波三折、法說會說法保守，股價跌破5日線、月線
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申豐（6582）
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3.95
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25日除息15元，惟在外資連四日調節678張下，陷貼息窘境
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中石化（1314）
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3.6
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外資連二賣8,316張，股價24日創逾兩個月新高後，回測5日線
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旭軟（3390）
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3.51
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早盤開高達26.1元，未能一舉突破前高，遭賣壓擊中，失守5日線
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益得（6461）
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3.37
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7月自結每股虧損0.19元、技術面轉弱，惟外資仍連七買1,068張
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富喬（1815）
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2.35
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股價觸及3月底前波密集套牢區，上檔賣壓沉重、跌破5日線
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哲固（3434）
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2.33
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連兩日亮燈漲停後，25日補跌、量縮回檔，法人連二日賣超
製表：鄭郁平
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