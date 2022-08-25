8月25日一分鐘強弱勢股

8月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

泰茂（2230）

10

上半年EPS 3.26元創同期高，股價亮燈漲停、改寫新天價

眾達-KY（4977）

10

32G產品需求滿載至年底、400G產品將開始拉貨，下半年營運喊衝

虹堡（5258）

10

下半年受惠缺料緩解，多家歐美支付系統大單出貨可望持續放大

力山（1515）

10

美商派樂騰退出自有製造業務，擴大與其合作關係，迎轉單利多

台林（5353）

10

網通族群持續火熱，股價25日拉出帶量紅K、創21年半來新高

新盛力（4931）

9.99

外資25日終止連四賣、賣超290張，股價創逾兩個月高

展匯科（6594）

9.98

安格溢價14.57％收購其全數持股，股價開盤漲停鎖死直至收盤

安格（6684）

9.97

將取得展匯科100％股權，盼透過併購搶食Type-C商機

光聖（6442）

9.97

美國基建訂單發酵、訂單能見度至明年Q1，全年EPS拚4元

晶心科（6533）

9.88

伺服器、車用動能成長，RISC-V生態系統持續擴大，全年營運看旺

製表：鄭郁平

8月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

永昕（4726）

5.36

24日收盤創半年新高，25日高檔拉回、吞爆量長黑，5日線有守

穎崴（6515）

4.76

股價25日未能突破24日高點424.5元，開高走低、回測月線

誠研（3494）

4.46

股價近一月勁揚近八成，24日留長上影線，25日開低跌破5日線

泰福-KY（6541）

4.41

相似藥攻美一波三折、法說會說法保守，股價跌破5日線、月線

申豐（6582）

3.95

25日除息15元，惟在外資連四日調節678張下，陷貼息窘境

中石化（1314）

3.6

外資連二賣8,316張，股價24日創逾兩個月新高後，回測5日線

旭軟（3390）

3.51

早盤開高達26.1元，未能一舉突破前高，遭賣壓擊中，失守5日線

益得（6461）

3.37

7月自結每股虧損0.19元、技術面轉弱，惟外資仍連七買1,068張

富喬（1815）

2.35

股價觸及3月底前波密集套牢區，上檔賣壓沉重、跌破5日線

哲固（3434）

2.33

連兩日亮燈漲停後，25日補跌、量縮回檔，法人連二日賣超

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平