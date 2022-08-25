投信發威連45買 敲進這檔百元網通股

台股今（25）日開高走高，一舉收復月季線，終場大漲130點，收15,200點，惟成交值縮至1,690億元，創近22個月新低。投信也使出洪荒之力，連45買再寫史上最長紀錄，今買超逾20億元，趁外資終止連8賣，權值股漲勢再起，倒貨晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303），加碼買進亮漲停的網通股眾達-KY（4977）。

眾達-KY（4977）第二季每股EPS僅0.61元，但受惠於零組件缺料舒緩，32G產品產能利用率滿載，法人看好全年EPS將有逾5元實力，在基本面逢春下，股價也收復百元大關，昨漲逾半根，今更亮漲停至115.5元。

分析師表示，全球央行年會周五登場，市場預期聯準會主席鮑爾將會暗示9月升息3碼。台股今再度量縮，市場觀望氣氛濃，利率決策公布前指數上攻不易，惟因國安基金尚未退場，下檔仍具買盤支撐，台股後市不必太過悲觀，預料短線在月線與季線附近區間震盪，可逢低承接業績成長股，選股以蘋果供應鏈、IP矽智財、汽車零組件及輪胎、航太、綠能及儲能為主。

凱基投顧表示，Fed主席鮑爾將公布利率最新看法，這會是影響法人動向的因素，外資法人調節賣壓何時停歇就是重要的關鍵，一旦不確定性因素排除，多方就有機會展開攻勢連，做好風險管控，預期下周盤勢方向會明朗。

據統計，投信今日10大買超個股，第一名是華新（1605）7,642張、第二名是永豐金（2890）2,962張、第三名是眾達-KY（4977）2,304張、仁寶（2324）、宏碁（2353）、中信金（2891）、開發金（2883）、英業達（2356）、遠東新（1402）、華通（2313）。

投信今日10大賣超個股，第一名是鴻海（2317）、台灣大（3045）、聯電（2303）、長榮航（2618）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、臻鼎-KY（4958）、新光鋼（2031）、美時（1795）、台積電（2330）。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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