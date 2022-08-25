水手跳船再等等？官股抄底印證這事

水手跳船先等等？ 官股抄底貨櫃三雄 做1件事「證明國安基金還在」

截至24日止，外資連8日賣超台股，寫下2020年3月疫情以來最長紀錄，總計今年在台股提款金額高達4113億元；相對而言，即使投信使出洪荒之力、連44日買超，但金額相當懸殊，只能用杯水車薪形容，幸好是近日代表政府立場的官股連7日加碼台股買超逾百億元，代表國安基金還在，投資人不用過於擔心。

今早受國際股市氛圍偏多帶動，雖有M1B、M2年增率死亡交叉警訊，但3大期指聯袂開高，最高來到15244點，在權值股領頭衝的情況下，至早上11點30分左右，大盤維持上漲近137點。

根據統計，8大公股行庫昨日買超逾28億元，累計連續7天加碼逾104.5億元，主要鎖定族群除半導體、ABF三雄以外，貨櫃三雄長榮、陽明和萬海也都名列其中，顯見公股行庫仍守在船上。儘管官股買超金額不如外資、投信龐大，但業內人士表示，這至少證明「國安基金還在」。

據統計，外資7日連續賣超貨櫃三雄長榮3.02億元、陽明30.71億元、萬海10.44億元，但8大公股行庫卻逆向買超6.22億元、5.57億元及3.01億元。

至於公股買超3億元的13檔則依次為、台積電、聯發科、可成、長榮、陽明、欣興、微星、南電、群聯、台肥、中華電、信驊及萬海，其中群聯及信驊為上櫃股，其餘11檔為上市股。

萬寶投顧董事長朱成志認為，儘管投信今年以來累計買超台股金額已突破2,000億元，歷年之最，但相比外資破兆元的賣壓如同杯水救火，對比櫃買指數外資今年僅賣超431.71億元，中小型股的表現更勝權值股，櫃買市場明顯才是多頭主戰場。

宏遠投顧表示，外資今年一路賣股變現，除非未來美國十年期公債殖利率大跌、新台幣有大幅升值空間，台積電配息增加或台積電股價進一步大幅回跌，對外資才具有投資吸引力。

上次8大公股券商在6月中旬曾寫下連8日買超，合計買超218億元，當時指數在萬六之上。

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（旺得富理財網）