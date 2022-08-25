貨櫃三雄股價脫鉤基本面 進場搶短等1訊號

航運股進入傳統旺季，運價卻持續走跌且跌幅擴大，亞洲到美西線正式跌破每FEU（40呎櫃）5,000美元大關，單周跌幅逾6％，美東則跌破9,000美元，市場預估貨櫃雙雄獲利將遠高於去年同期，主因是今年運價相較過去仍處相對高檔價位，貨櫃雙雄長榮（2603）、陽明（2609）今年獲利仍可望寫新高。

就目前看來，受到全球通膨高漲拖累需求影響，歐美採購力道薄弱，導致海運報價跌勢擴大，加上運力不斷增加，短線恐不利運價反彈，航運股股價近期波動性比較大，與基本面脫鉤；國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，時序進入第三季，連旺季的報價都處於弱勢，邁向第四季之後，運價跌勢可能更加沈重，建議投資人中長線還是要慢慢退場。

運價接連走跌，近期國際航商馬士基、現代商船、中遠海控等股價也偏弱勢，對於航運股而言，可以區間操作因應，貨櫃三雄有基本面撐腰，上半年長榮每股大賺38.49元、陽明每股賺33.25元、萬海（2615）也有25.21元水準，下半年雜音雖多，仍有望超越去年同期獲利；摩爾投顧分析師林漢偉認為，若股價3日不破波段低點，可望打底反彈，但若出現反壓，高檔獲利了結。至於是否參與長榮減資，法人認為，對小股東比較不利，減資後張數只剩400股，可視持有部位進行調節。

被譽為「最懂航運的男人」、台驊投控（2636）董事長顏益財表示，海運第三季旺季不旺，惟運價相對過去仍處相對高檔，預料長榮、陽明連三年獲利都可望續創高，就算運價跌，明年也還是大賺。據推估，由於全年平均運價比去年好，加上長約價護體，全年獲利將優於去年，雙雄每股獲利上看60至70元水準。

陽明前董座謝志堅更直指，「外界不了解海運業」，經常「竹篙湊菜刀」，看海運業應分二個層次，一是市場行情變化，另一是船公司獲利，今年由長約貨載占比決定船公司獲利，美國線高價長約是今年貨櫃雙雄獲利創高的關鍵，其中，長榮、陽明長約占比5成或以上，獲利還是不錯，反之，長約占比低的船公司，隨著塞港緩解、釋出運力，現貨價下修，營運易受影響。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）