8/25上市、櫃企業營運快報

今（25）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.公準(3178)將於今天下午舉行法說會，全球逐步擺脫疫情帶旺航太需求，且半導體產業可望持續成長，公準業績展望樂觀，公準表示，下半年可望優於上半年，全年業績可望創下歷年新高，明年亦樂觀看待。

2.基本工資將於9月1日審議，考量消費者物價指數飆高、消費成本增加，勞方認為，基本工資勢必調整、否則就是減薪，盼月薪能一步到位、調至新台幣2.8萬元。

3.橘焱胡同上半年雖受疫情波及，仍保住盈餘，看好下半年疫情趨緩，加速展店與引進日系鰻魚飯新品牌，加上邊境解封帶動的星宇航空飛機餐供貨增加，力拚下半年營運倍數成長。

旗下有胡同燒肉等餐飲品牌的橘焱胡同因兩岸疫情影響，上半年營收微幅衰退，但仍然維持小幅度獲利，每股盈餘0.09元，看好疫情趨緩，7月營收創歷史次高，加上年底前陸續展店，下半年獲利看俏，法人預估全年每股盈餘2元，看好下半年營運將比上半年呈現倍數成長。

4.美國通膨出現降溫跡象，激勵近期投資氛圍好轉，然因聯準會（Fed）壓低通膨至2%目標不變，市場預估9月仍可能持續升息。

針對升息環境，國內投信業者也相繼推出抗通膨、領漲題材ETF。中信特選金融ETF（00917）將在26日掛牌，而國泰投信將於在9月推出國泰全球品牌50 ETF（00916）。