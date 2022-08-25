8/25盤中熱門焦點股

今（25）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）雲品10分填息達陣 H2動能看升

雲朗觀光集團旗下雲品(2748)董事會決議以資本公積配息0.5元，今（25）日以44.4元參考價除息交易。雲品股價8月初修正拉回42.2元後止跌回穩，今日持平開出後上漲1.35％至45元，約10分便順利完成填息，早盤維持小漲態勢。

雲品受國內疫情升溫衝擊，2022年第二季歸屬母公司稅後虧損0.31億元，較首季轉虧、但較去年同期虧損減少42.12％，每股虧損0.35元。不過，上半年歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘（EPS）0.4元，較去年同期轉虧為盈，雙創近3年同期高點。

雲品表示，4、5月疫情升溫影響整體住房、宴會等業務，但相較去年三級警戒餐飲禁止內用，日月潭雲品及台北君品客房自主性休館，在政府防疫有效控制、公司致力推出產品與創新服務下，今年虧損幅度較去年同期大減，使上半年營運維持獲利、逆勢登近3年高點。

隨著疫情趨緩，內內需餐飲市場回溫、宴會辦理復甦，且悠遊國旅補助方案上路加上適逢暑假旅遊旺季，雲品7月自結合併營收1.66億元，月增達43.14％、年增達3.35倍。累計前7月合併營收10.48億元，年增達41.58％，雙創同期次高，營運表現已逐步回穩。

雲品表示，雖然宴會業務適逢傳統民俗月淡季，但在暑期國旅住房與餐飲消費帶動下，期待第三季營運能淡季不淡、維持穩健表現。而雲品與台泥攜手台泥綠能、歷時約2年重建的「紅葉谷綠能溫泉園區」，亦將於8月底試營運。

對於國際旅遊有望在年底重新開放，雲品持續與各大國際OTA、旅行社和企業合約客戶，積極布局國際旅客訂房，台北君品本月初迎來日本踩線團業者參訪，配合下半年進入企業聚餐與工商活動旺季，看好業績可望逐月成長，力拚全年營運由虧轉盈。（時報資訊 林資傑）

（2）H2營運續強 家登再戰前高

半導體載具廠家登(3680)2022年上半年賺贏去年全年，看好下半年營運續強。家登股價19日觸及292元、創7個月高點，1個半月反彈近75％，近日略見高檔盤整，今（25）日開高後在買盤敲進下放量勁揚7.41％至282.5元，早盤維持逾6％漲勢，蓄勢再戰前高。

家登受惠業內外皆美，第二季歸屬母公司稅後淨利2.83億元，季增達46.19％、年增達近5.32倍，每股盈餘（EPS）3.39元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利4.77億元、年增達5.4倍，每股盈餘5.71元，雙創同期新高，且已賺贏2021年全年。

家登7月自結合併營收3.17億元，雖月減16.35％、降至近5月低點，仍年增達36.5％，改寫同期新高。累計前7月合併營收24.09億元、年增達62.67％，續創同期新高。公司日前法說時表示，目前客戶訂單需求未見調整跡象，下半年營運續強、表現仍可期待。

展望下半年，全球客戶先進製程持續走強，相關產品線如預期持續成長，家登光罩載具出貨量持續攀升，整體表現上揚。晶圓載具海內外版圖迅速擴張，尤其大中華市場已與超過20家半導體領導廠商建立密切夥伴關係，未來3年將帶來極為可觀的12吋晶圓載具需求。

家登指出，隨著產品獲得國內客戶認證通過，出貨量逐月成長，全球布局亦躋身領先者行列。集團致力提供客戶包括載具、機台、系統的整合性方案，近年並持續擴張生產基地與產線，不僅確保明年供貨無虞，甚至布局未來十年產能。

家登表示，隨著客戶3奈米製程量產、配合所需機台增加，極紫外光光罩盒（EUV Pod）需求增加有助增添下半年成長動能。前開式晶圓傳載盒（FOUP）能見度已達明年底，有信心明年成長達30％，且未來3年的年複合成長率（CAGR）可達25～30％。（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.智原(3035)：ASIC量產動能強勁，下半年營運續強，獲投信連買相挺，早盤跳漲5%，站穩五日線。

2.世芯-KY(3661)：美系外資看好題材面豐富，美國祭出EDA禁令未來3~5年內不影響，獲投信連10買點火，早盤放量彈升近6%，攻克半年線。

3.眾達-KY(4977)：料況好轉，32G產品產能利用率拉升至滿載，在基本面逢春下獲買盤力擁，早盤急鎖漲停，衝上逾1年高價。

4.金像電(2368)：外資轉賣超惟80元形成支撐，多方壯大上挺，攻高逾5%。

5.全友(2305)：大股東積極買進，搭配外資轉買，籌碼面助攻今早登漲停。

6.虹堡(5258)：智慧零售商機復甦，外資大買逾8000張，疾拉漲停直創新高價。

7.堤維西(1522)：昨獲外資、自營商聯手買超2188張，盤初多頭重踩油門，一度強漲逾4.5%，飆過月線。

8.力山(1515)：健身器材掀漲風添利，盤初多頭大爆發，放量急拉漲停36.3元鎖死。

9.時碩(4566)：H2審慎樂觀，全年營運戰新高，目前短均呈現上揚，盤初爆量衝上58.8元，改寫15餘月高價。

10.農林(2913)：外資連5日買超343張，吸引人氣匯集，股價衝4個月波段新高19.95元。

11.宏達電(2498)：昨獲外資翻多買超1707張，早盤反彈2.5%，重返60元。

12.榮群(8034)：近日獲外資偏多操作，盤初一度快攻漲停，重返半年線。

13.信驊(5274)：看好第四季營收力拚全年高峰，下半年營運樂觀，早盤一度勁揚3%，重登2000關，穩坐股王寶座。

14.喬山(1736)：健身器材掀漲風，今獲買盤點火急漲7%，一舉收復月季線與半年線。

15.AES-KY(6781)：受惠市場需求持續增加，推升獲利，本土法人加碼，今早攻高3%重當「千金」。

16.帆宣(6196)：工程進度認列，Q3起營收可望逐季高，投信連3買，多方叩關127元反壓。

17.港建(3093)：裝機訂單接到明年Q3，量能增溫一舉突破高檔區間，拉抬半根漲停板。

18.長榮(2603)：外資賣轉買，24日加碼915張，跌勢止住，早盤走高約1.6%朝5日線靠攏。

19.鈺齊-KY(9802)：淡季不淡，三大法人齊加碼，早盤強拉創一個月來高點。

（旺得富理財網 即時組）

（4）車用二極體2022業績更好 台半等5檔強彈

車用市場尤其是電動車訂單仍相當強勁，原因在於為符合歐盟環保法規，需要採用更加高轉換能源效率的二極體產品，使車用二極體相關概念股包括強茂(2481)、德微(3675)、台半(5425)、虹揚-KY(6573)、朋程(8255)等在周四（8/25）同步大漲，台半還高掛大紅燈籠，表現搶眼。

迄上午10：32，除台半暫報漲停板外，強茂勁揚5.14%、德微大漲7.33%、朋程強彈4.04%及虹揚-KY揚升1.86%。

法人指出，隨消費性產品需求大幅減緩，8吋、12吋產能也開始鬆動，包括MOSFET、二極體業者均指出，近幾個月取得的產能都較原預期增加，且由於部分產品為車用新品，在晶圓廠的順位也往前，有助下半年營運表現。

去年因消費性電子產品需求強勁，功率半導體業者想要爭取到額外的晶圓代工產能相當困難，不過，在消費性需求降溫後，現階段晶圓廠已主動詢問是否要增加產能，也在每月的滾動調整中，獲得額外產能。

法人分析，根據全球通路商富昌電子目前釋出的交期報告，國際類比IC大廠的分離式器件，持續呈現交期及價格維持高檔，並未有所降價及交期縮短，主要是因為國際大廠如STM、ON SEMI、NXP及英飛凌等，皆轉向車用及工業用產品，因此，部分功率半導體訂單轉向台廠。

另外，目前台系兩家功率半導體大廠強茂及台半，皆分別與世界先進及聯電合作，在晶圓廠產能鬆動下，將有望在車工用領域多得到產能，將以產品組合優化取代漲價，在車用功率半導體市場持續存在供需缺口下，獲利將可望持續增長。(工商時報 李娟萍、蘇嘉維、數位編輯)

（5）6外資看矽力-KY* 目標價差很大

矽力-KY*(6415)法說過後，6家外資紛紛出具最新研究報告，下半年庫存修正已成定局，但長線增長潛力仍可期待，目標價最高為美系外資的1050元，最低則為亞系外資，目標價480元。

美系外資表示，矽力-KY預計第三季營收與去年同期持平，這意味著將季減少10~15%，下降幅度大於市場預估的個位數下滑，矽力-KY預估下半年營運表現YOY呈現持平，主要是因消費性電子產業疲軟、價格環境走弱，量產客戶持續調整庫存。

另外，矽力-KY下半年的毛利率將面臨壓力，由於標準PMIC(電源管理IC)的價格正在下降，但代工成本仍然很高，故將矽力-KY今年每股收益預期下調 13%，以反映下半年業務前景較弱，目標價550元調降到508元、評等維持減碼。

另一家美系外資表示，矽力-KY法說證實了PMIC產業下半年以及明年第一季的下行週期，產業將調整2~3個季度，初步反彈預估落在明年第二季，但矽力-KY長期增長潛力卻是越來越清晰，包括汽車、雲計算、來自大陸的5G電信和國際客戶的設備訂單正在推動其業務轉型，故對矽力-KY*長期保持樂觀態度，維持加碼評等、將目標價由1300元調降到1050元。

還有一家美系外資認為，矽力-KY下半年的需求不確定性主要來自客戶端自6月起積極的調整庫存，在此可見性不明確的背景下，矽力-KY預計下半年營收相較去年同期持平，且毛利率在未來1~2季度將更具波動性。

儘管矽力-KY面臨定價壓力，但更大的壓力來自一般消費性PMIC，矽力-KY短期唯一營運亮點來自汽車，目前持續供應不足，矽力-KY今年車用占比營收3~5%，在2023年將進一步擴大到8%，另外，毛利率可能在下半年觸底，將矽力-KY目標價由1020元下修至875元、評等維持買進。

歐系外資表示，因客戶調整庫存，矽力-KY對下半年的前景持保守態度，預計營收和去年同期持平，毛利率部分，矽力-KY預計，在代工成本下降前的1-2個季度，仍有波動的可能性，但中期目標為52~55%。矽力-KY*短期儘管面對不確定因素，但考慮到通過Gen 3持續改善成本結構，以及產品結構升級，故重申「買進」評等，目標價由750元下修至725元。

亞系外資表示，PMIC的疲軟才剛剛開始，庫存修正幅度難以評估，矽力-KY的消費者和PC第二季占比營收高達53%，所以無法被伺服器和汽車收入抵消，矽力-KY管理層承認PMIC 庫存調整將從第三季度開始，且幅度和修正時間仍難確定，且相信來自大陸PMIC的新進入者以及德州儀器，將導致矽力-KY*在2023年的平均售價壓力更大，故維持目標價480元、評等減碼。

另一家亞系外資表示，矽力-KY的股價年初至今下跌55%，已經過分反映了下半年營運的疲軟，維持矽力-KY在2022年、2023年、2024年營收強勁增長16%、20%以及25%的預估，並持續看好矽力-KY*長線將受惠大陸半導體在地化趨勢，故維持優於大盤評等、目標價810元。（時報資訊 王逸芯）

（6）廣運自動化接單熱 聚焦5重心

廣運(6125)自動化事業近2年來營收成長健康，主要受到台商大舉回台投資，加上新冠疫情，業者紛紛對高度智慧自動化需求勁揚。廣運去年在自動化營收約18億元，但目前到手訂單金額已逾50億元，預計會在3年內交付完畢，今年自動化營收年增逾1成，接單情況熱絡。周四股價持穩走高。

廣運自動化事業群總經理柯智鈞表示，廣運自動化未來將聚焦五大重心，包括：智慧製造、智慧物流、AMR(自主移動機器人)無人載具、第三類化合物半導體長晶設備及結合淨零碳排及戰情中心的節碳解決方案等五大重心，預料未來幾年都會為公司挹注不錯成長動能。為了對淨零排放有更深入的研究，柯智鈞甚至還拿到了有關碳排的相關報照。

廣運自動化事業群占廣運整體營收約45%，預計未來3年內可預測的訂單動能佳，至於毛利率方面也能有不錯的維持，在政府標案方面，政府允許工程費用可依物價調整指數追加，這部分讓工程期較長的接案，不致受物價飆漲而嚴重侵蝕毛利。

廣運目前在新倉儲物流，涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、遠雄港(5607-TW)、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟(康是美)及統昶等。在半導體方面，廣運成功開發出第三類半導體碳化矽(SiC)長晶製程設備，並朝大尺寸長晶設備技術持續推進。

至於太極子公司盛新材料公司，引進鴻海集團旗下鴻元國際成為策略投資人後，目前正按計畫以每期安裝8~10台長晶設備目標進行，目標要達到65台長晶設備，相關產品已陸續送樣給鴻海集團進行驗證，預定明年第1季正式放量。（時報資訊 任珮云）

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