鮑爾演說前夕 金融股領軍美股收高

市場靜待鮑爾演說 美股小幅收高

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），將在本週25日至27日於傑克森霍爾舉辦的全球央行年會發表重要演說，市場靜待他的談話內容，多、空觀望氣圍濃厚。

不過，受惠雲端軟體巨擘Salesforce及軟體開發商直覺公司（Intuit Inc.）財報樂觀推動下，美股道瓊等主要指數周三（8/24）小幅收高。

個股表現方面，蘋果、Meta、亞馬遜、網飛、美光、AMD、美國銀行、美國運通、高盛證券、摩根大通、特斯拉、波音、通用汽車、福特汽車與NIKE等，臉色不錯。

不過，默克製藥、輝瑞藥廠、HP、IBM、恩科與谷歌等下挫。

備受台股投資人關切ADR表現方面，台積電、日月光兩檔ADR分別下挫0.55%、0.84%，鴻海ADR上漲0.42%，聯電ADR持平。

消息面方面，美知名學者提出示警，過度升息可能加劇通膨相關問題，因為單是升息不能完全解決終端供應鏈問題。

道瓊工業指數上漲59.64點或0.18%，收32,969.23點。標準普爾500指數上揚12.04點或0.29%，收4,140.77點。科技類股為主的那斯達克指數揚升50.23點或0.41%，收在12,431.53點。費城半導體指數上漲1.87點或0.065%，收2,866.18點。

（中央社；工商時報 數位編輯）

鮑爾全球央行年會演說前 歐股多收紅

在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會發表重要演說前，市場密切關注他的談話內容，歐洲主要股市今天多收紅。

倫敦FTSE 100指數下跌16.60點或0.22%，收在7,471.51點。

法蘭克福DAX 40指數上揚25.83點或0.20%，收在13,220.06點。

巴黎CAC 40指數揚升24.74點或0.39%，收6,386.76點。

（中央社）

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