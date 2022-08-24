升息閉眼買金融股？專家點名2檔兩頭賺

升息閉眼買金融股？專家點名2檔 匯率利率兩頭賺

美股收小跌，「空」軍氣盛，市場觀望氣氛濃，台股今（24）日開高走低，早盤漲逾80點，近午盤由紅翻黑，電子權值股、航運、金融股領跌，月線得而復失終場下跌26點，險守萬五關卡，收在15,069點，成交值僅1,782.84億元。

匯市方面，新台幣失守30元大關，外資預估今（2022）年底將來到30.4元，明（2023）年中期為30.8元；外資今年迄今已賣超逾兆元，僅靠內資撐盤，投信法人已正式買超超過2,000億元，加上官股行庫及國安基金，買超預估也有3,500億元以上，仍不敵外資賣超力道。

庫存風暴席捲電子業，避險資金轉向傳產股，包括塑化、鋼鐵及部分金融股等。永豐優息存股（00907）ETF經理人張怡琳分析，在高通膨壓力下，市場的升息預期高，升息引導利差擴大，可望挹注金融股獲利，近期又是金融股除權息旺季，不少存股族喜歡在除權息之後、股價較低的時機，進行年度存股配置，研判金融股第三季行情樂觀，也是投資人近期可留意的配置焦點。

中信銀評估，美國聯準會（Fed）升息1碼，美元資產部位一年淨利息收入將增加4億元，央行若升息1碼，新台幣資產一年淨利息收入將增加約16億元。資深證券分析師認為，現階段金融股也可分批布局，看好兆豐金（2886）、第一金（2892）受惠Fed升息及美元轉強趨勢，且擁有龐大美元資產，預料在「匯率」、「利率」等雙率帶動下獲利攀高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）