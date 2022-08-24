強過權值股！16檔中小型黑馬股 漲贏大盤

美股於6月中旬率先落底，經過7、8月強彈之後，美股四大指數皆站上季線與半年線，台股則在國安基金7月12日緊急宣布進場後，有效穩住投資人恐慌情緒，並帶動一波近1,500點的大反彈，已扭轉熊市頹勢；惟近日美國聯準會（Fed）鷹派言論又再次引起市場擔憂，美國四大指數近期紛紛自短線高點回檔，台股本周以來跌逾300點，接連失守季線、月線，短日均線也開始下彎反壓，大盤面臨萬五保衛戰，空方陣營已兵臨城下。

外資今年賣超台股已突破兆元，累計三年來賣超更直逼2兆元大關，持台股部已從最高時的44.6％降到38％，已是近6年新低水位，台股卻是驚驚漲，顯見這波外資對台股的態度，受到國際資金緊縮影響，維持「上漲即調節」的步調，而外資退場造成的缺口，很難單靠國安基金護盤就能挺住。

台股基本面正處在庫存調整階段，因成交量能並未逐步擴大，外資持續調節權值股，以內資為主力的中小型股逆風成為撐盤要角；盤點月線翻揚、股本小於50億元，法人買超，且成交量大的中小型股，包括台半（5425）、健喬（4114）、中砂（1560）、寶齡富錦（1760）、興農（1712）、希華（2484）、智擎（4162）、巨庭（1539）、廣運（6125）、亞力（1514）、致伸（4915）、麗正（2302）、正文（4906）、精材（3374）、浩鑫（2405）、智原（3035）等股價走強。

全球央行年會召開之前，華爾街擔憂Fed釋出更鷹派的訊號，美元強升，科技股成殺盤重心，標普所有板塊盡墨；永誠國際投顧分析師李忠興指出，國際股市拉回對權值股影響較大，宜暫時避開，但中小型股仍會是內資的最愛，選對個股並掌握好進場時機，仍會有不錯的報酬率。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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