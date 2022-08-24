內需消費迎爆發 11檔吃喝玩樂概念股樂翻

根據主計處預估，第三季、第四季台灣的經濟成長年增率，甚至將超過5％。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台灣依然強勁的經濟成長，將足以維持下半年旺季成長動能。除了內需將出現明顯改善，下半年台灣的進出口預計也將有旺季效應，呈現百花齊放現象，景氣持續擴張，使台股下半年走勢將區間震盪向上，高點仍可期。

台灣總經情況將比上半年更佳，下半年解封商機有戲！經濟部昨（23）日公布7月批發、零售、餐飲業等營業額皆創下歷年同月新高。其中，餐飲業7月營業額748億元，年增率75.8％，創史上最大增幅，主因去年同期三期警戒基期低；指揮中心指揮官王必勝也表示，考量國人及境外生返台需求增加，「即日起每周入境總量管制提升至5萬」，擴大鬆綁防疫措施勢在必行。

隨著疫苗覆蓋率上升，國境解封可期，再加上交通部觀光局「悠遊國旅補助方案」已在7月15日正式上路，內需、觀光、航運等類股具表現空間，逢低可留意，法人看好統一超（2912）、全家（5903）、晶華（2707）、雄獅（2731）、鳳凰（5706）、易飛網（2734）、王品（2727）、寶雅（5904）、全國電（6281）、富邦媒（8454）、網家（8044）等。

近兩年受疫情影響，使得電視、PC等消費型電子需求爆發，基期逐步墊高；凱基投顧董事長朱晏民認為，各國朝向解除邊境管制，預料服務消費增長力道可望顯著成長，有利相關族群業績增溫。

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（旺得富理財網 黃順德）

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