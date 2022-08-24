長榮減資在即 中環大買3,280張四字回應

長榮（2603）甫宣布辦理現金減資6成，光碟片製造商中環（2323）則在昨（23）日更新投資進度，重訊提到公司於8月8日至23日期間買進長榮3,280張。此舉引發市場討論，對此，中環也在公告裡明確說到，這僅是「投資組合」，迄今累計持有長榮7,235張，持股比例為0.342％。

長榮減資前實收資本額為529.1億元，減資6成後將降至211.64億元，減資後每股淨值亦飆升，自原先的82.54元衝上206.35元。進一步查看相關時程，長榮舊股票最後交易日9月6日，舊股票停止在市場買賣期間為9月7日至16日，減資換發股票基準日為9月16日，新股票將自9月19日起上市買賣，預期減資後股價將重返百元關。

另從公開資訊觀測站所揭露資訊，可知悉中環今年以來頻繁買賣航運股。關於投資長榮之動向，中環最近一次於8月8日公告，7月27日至8月8日期間，以每股96.06元的價格處分了長榮股票3,273張，交易總金額3億1,440萬6,156元，處分利益240萬319元。

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（旺得富理財網 廖小蕎）

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