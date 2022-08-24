8/24盤中熱門焦點股

今（8/24）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）8/26除息 胡連每股含息5元向前衝

切入電動車與一線車廠的車用零件端子廠商胡連（6279），每股配發5元現金股利，將在8月26日除息，在基本面獲法人認同下，激勵該股在除息前勇敢向前衝，周三早盤一度收復160元，迄上午9：16仍在158元附近清洗持股信心不足浮額，暫報上漲3.26%。

瑞信、摩根士丹利證券、金控旗下投顧有志一同，看好胡連成功切入電動車與一線車廠業績爆發商機，同步給予正向投資評等，股價預期最高衝上183元，汽車零組件堪稱台股各次族群中最強勢代表。

摩根士丹利證券指出，胡連過去幾個月在大陸市場的訂單連續增加，有助第三季達成營收年增二成以上目標，再加上銅價自第一季以來走跌，有利胡連下半年毛利率。大摩研判，隨市場上調對胡連2022～2023年財務預期，將再激起市場追捧熱情，觸發股價展開新一輪強漲。

瑞信證券則認為，胡連在美國主要電動車品牌、一線車廠的市占率提升速度快於預期，看好胡連各區域布局更加多元，同時，其產品在電動車內含價值成長，給予「優於大盤」投資評等，並把推測合理股價拉上175元。

法人說明，胡連擁有合併效益加上新市場、新產品助陣，包括：取得尚億旗下兩個線束業務，將貢獻2022年下半年、2023年各8％與7％營收，並有助胡連進行垂直整合。

其次，大陸需求優於預期，中央及地方刺激政策開始發酵，且胡連搶得既有客戶市占率以及新品貢獻放大，有助胡連2023年大陸營收年增14％；加上海外新市場開花結果，將帶動海外營收。（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（2）愛地雅擴產利多 爆量漲停千張買單高掛

愛地雅（8933）在手訂單滿檔，全球生產基地均計劃擴廠與擴產，年產能預計增3成，2024年產能衝破百萬台可期。在擴產利多加持下，24日早盤一開盤隨即爆量衝上漲停14.45元、上漲了1.3元，目前成交量衝破1.1萬張，還有1,000多張買單高掛！

愛地雅表示，全球基地大擴產將聚焦在高單價、高毛利的電動輔助自行車（E-bike）產品，今年E-bike營收占比預估還不及10％，台灣廠擴產完成後，明年占比有機會衝到20％～25％。

愛地雅上半年營收24.3億元，年增23％，三率三升創近五年新高，上半年毛利率達15％，較2017年至2019年的8％、近翻倍成長，EPS達0.56元，獲利創下近五年新高。

法人表示，下半年進入自行車產業傳統旺季，隨著擴產效應逐步發酵，對愛地雅下半年的營收與獲利成長審慎樂觀。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.信驊(5274)：Q4營收拚高峰，將達成今年營收年增45%的目標，股價衝過2000元超車大立光成為新股王。

2.中石化(1314)：市場看好化肥產品報價上揚亦可受惠，買盤追捧，股價漲停。

3.浩鑫(2405)：受惠轉型科技醫療效益浮現，股價隨生技股強攻漲停。

4.智擎(4162)：新藥安能得歐亞市場銷售暢旺，外界期待今年銷售達標進帳數千萬里程碑金，帶動近期股價出現一波漲勢，早盤亮燈攻頂，站上逾3年半高點。

5.華園(2702)：上半年轉盈，今年營收成長，今日除權息漲逾1元，快速朝向填權息。

6.振樺電(8114)：Q2、H1獲利雙創高，買盤推升股價大漲8.5%。

7.台聚(1304)：油價居高，25日舉行法人說明會，股價先行發動上攻。

8.華新(1605)：看好電動車前景，再投資布局印尼冰鎳廠，可望受惠電動車成長，股價再衝4%進逼40元。

9.大眾控(3701)：買盤重新介入，開盤不久即漲停。

10.安國(8054)：轉投資展匯科及安格暫停交易，市場關注整併；股價先大漲反映。

11.矽統(2363)：上半年EPS為1元。今日除權息，早盤股價走穩。

12.新鋼(2032)：昨外資小幅回補買超20張、下方月線有撐，盤初股價彈升逾2%。

13.中鋼(2002)：7月獲利月減39％、落今年新低，昨外資賣超4199張，惟大陸中鋼協指7月鋼材價格續跌、8月止跌趨升，盤初股價開平小漲。

14.怡利電(2497)：特斯拉吹漲風，多頭踩油門跟上，盤初放量強彈逾6%，重返季線之上，領漲汽車股。

15.世界(5347)：昨三大法人聯手買超832張，帶動盤初股價彈升逾2%，收復5日線。

16.永新-KY(4557)：Q2每股賺3.74元創高，Q3毛利率估返30%，獲外資持續買超，盤初股價續漲逾6%，再寫新天價122.5元。

17.鈺齊-KY(9802)：鞋款產銷旺到明年，中長期營運可期，三大法人連兩日攜手買超，盤初股價漲逾4%，衝過季線。

18.勝品(6556)：上半年EPS 4.1元繳佳績，下半年毛利率拚維持Q2水，盤初急攻漲停，攻上70元半年高價。

19.哲固(3434)：上半年每股賺0.96元，激勵連兩日亮燈漲停，衝上波段高。

20.台康生技(6589)：買盤強力點火，早盤快攻漲停，衝上7個月高價。

21.東鹼(1708)：歐亞搶天然氣，台化工鏈受惠，早盤一度帶量衝高2.5%，觸及半年線。

22.碩天(3617)：買盤拉抬，盤初快攻漲停，站上近2年半高點。

（旺得富理財網 即時組）

（4）合一拉第3根漲停 中天、保瑞等見賢思齊

上櫃生技股股價連續飆漲，今（24）日到上午10點50分止，已爆出近180億元的量能，超過昨天全場的147億元，成交值占比達到約四成，類股指數最高來到209.43點大漲超過3.8％，蓄勢挑戰2020年7月那波的213.45元前高。

上櫃生技類股指數今天延續近期漲勢，合一拉出第三根漲停板報242.5元，今天還有智擎、松瑞藥及台康生技等同步拉出漲停，中天及保瑞都大漲逾7％，長聖、星寶國際、寶利徠、高端疫苗等，都大漲4％以上，上櫃生技股整體表現亮眼。（工商時報 呂淑美）

（5）櫃買強彈逾1％攻上季線 信驊奪下股王寶座

櫃買市場持續在生技股強漲逾3.8％的帶頭下，指數大漲逾1％，且強勢站上季線，相對加權指數不但跌破季線，連月線都不支來看，櫃買市場人氣非凡。

上櫃IC設計股信驊（5274）23日釋出對今年營收年增45％的目標有信心可望達成，今（24）日股價一飛沖天，越過2,000元，最高觸及漲停價2,050元大漲185元。正式從大立光手中奪下台股股王寶座。

大立光今天股價依然疲軟，至早盤約10點半時，股價約維持平盤價1,910元，信驊昨日獲得法人小買超21張，再加上公司法說會釋出正向的看法，推升股價開盤後很快就站穩2,000元大關。（工商時報 呂淑美）

（6）2023出貨重回成長 聯詠、瑞鼎臉色佳

消費性市場低迷，連帶衝擊面板及驅動IC市場，預期在下半年將維持疲弱狀態。不過，法人認為，由於電視市場在2021年下半年就開始逐步進入庫存調整，在歷經大幅度調節後，最快將有望在年底前落底，拚2023年重新回溫。 屆時聯詠（3034）、瑞鼎（3592）大尺寸驅動IC出貨有望在2023年回成長軌道。

消息面激勵瑞鼎周三開高之後，欲小不易，迄午盤12：00暫報上漲1.62%；聯詠開出小高盤後，也多平盤之上狹幅整理，顯示市場額漸趨安定，波段值持續追蹤。

電視市場在2021年下半年就陸續傳出將開始庫存調整，在2022年上半年因俄烏戰爭、全球通膨及中國疫情封控等利空因素，使電視市場進入大規模庫存調整，加上三星在第二季底大幅度暫緩拉貨，使電視供應鏈在第二季瞬間掉入景氣寒冬。

但法人指出，在電視出貨動能大幅縮減影響下，使大尺寸驅動IC及電視SoC價格及出貨動能同步下降，且目前終端都在積極去化庫存，預期最快年底前將有望降至相對低點，屆時驅動IC價格將同步落底，驅動IC廠出貨將可望在2022年底或2023年初迎來另一波農曆春節前的拉貨商機。

因此法人看好，切入大尺寸面板供應鏈的聯詠、瑞鼎等驅動IC廠在2022年第四季相關產品線出貨有機會落底，甚至有機會在年底前出貨重新回溫，2023年大尺寸驅動IC出貨表現將有望重回成長軌道，象徵驅動IC價格修正潮同步觸底，營收及毛利亦有望止跌。

據了解，聯詠大尺寸驅動IC在歷經上半年修正期後，在第三季甚至出現大幅度修正，且產品單價及出貨量都明顯減少一成以上水準，不過法人認為，聯詠第四季大尺寸驅動IC產品單價及出貨量都有望跌幅收斂，且若年底出現拉貨需求，將有機會延續到2023年第一季出現回補庫存需求。

至於瑞鼎在消費性庫存影響下，法人預估瑞鼎單季毛利率將跌破40％關卡，但第四季底驅動IC市場有望止穩效應下，營收及毛利都有機會同步觸底，替2023年重回成長動能打下基礎。

另天鈺（4961）在提前修正庫存水位效應下，大尺寸驅動IC雖在第三季仍在修正階段，但第四季有望回溫，加上其他產品線出貨加持，力拚第四季出現營運轉機。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）