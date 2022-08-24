國安基金防線無礙 低價、生技、小股吸金

電子權值股穩盤 台股早盤漲逾60點

台股加權指數24日開在15,112.15點，權王台積電（2330）開平在504元，守穩在500元價位之上，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）也往上，此外，面板三雄、生技、車用、農糧化工等族群，亦獲買單拉抬，台股早盤指數反彈向上，上漲逾60點。

懷俄明州傑克森霍爾央行年會前夕，投資人聚焦一系列顯示經濟開始趨緩的數據，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數小幅收低。

道瓊工業平均指數8月23日終場下跌0.47％（154.02 點）、收32,909.59 點，創8月9日以來收盤新低。那斯達克指數下跌0.27點、收12,381.30點，創8月2日以來收盤新低。

費城半導體指數上漲0.74％（20.95點）、收2,864.31點。

華南投顧指出，台股日K連二黑、回測月線關卡暨8月11日多方缺口，幸好量能急縮、未見背離，整體格局仍維持在「國安基金防線」（13,928點）以來上升趨勢之上，堪稱有驚無險，後勢若能以盤代跌將是最好的情況，暫看績優個股跌深反彈表現。

櫃買指數雖有生技醫療逆勢撐盤，仍受半導體、網通、光電等族群下跌拖累，日K狹幅震盪持平作收，以下影線守穩5日均線，整體格局受制於上檔半年線及複合頭部型態反壓，行情以盤代跌、表現相對強勢，在盤面不乏題材輪漲的情況下，後勢暫不悲觀，內資主導的中小型股可留意基本面、耐心逢低布局。

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