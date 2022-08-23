國安基金仍在場內 法人：本周將力守萬五

強勢美元再起、美債殖利率狂飆，壽險股淨值保衛戰的利空又將成為話題，外資狠賣台股，拖累23日集中市場指數跌破月線15,100點，兩天跌掉312點，但中小型電子股及生技股發威，櫃買指數23日逆勢收紅並守穩5日線193.57點。康和證券投資總監廖繼弘表示，國安基金仍在場內，台股本周將力守萬五。

美國聯準會（Fed）鷹派言論，持續擾亂全球股、匯及債市，強勢美元帶動美元指數再創109.29的20年新高，因台美利差、匯市不利資金留在台灣，外資23日再度提款台股達167.53億元，連七日賣超，累計今年已賣超1.03兆元。

首當其衝為台積電，外資連七日賣超，23日台積電股價跌6元，收在504元，又即將來到500元保衛戰，拖累台股集中市場23日下跌149.25點，跌幅0.98％，收在15,095.89點，失守月線，成交值為1,745.22億元，呈現價跌量縮。

廖繼弘及第一金投顧董事長陳奕光表示，考量國安基金還在場內，美國升息利空將鈍化及櫃買指數強守在5日線，中小型股人氣高檔不墜，研判台股下半周跌勢趨緩，24日台積電500元有守，本周集中市場指數在萬五將有強勁支撐。

台股本周重挫312點，但23日仍有十檔股價寫下新高，如中興電、巨庭、泰茂、八方雲集、永新-KY、上品、德記、北極星藥業-KY、台微醫、東哥遊艇等。

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