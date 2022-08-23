投信連43買創紀錄 包養面板雙虎近3萬張

市場擔心美國升息，反映在台股連2天大跌百點，雖力守萬五，卻跌破月線。三大法人僅投信加碼台股，今買超3.7億，已連43買，續創歷史新高。投信看好面板雙虎成為四川限電受惠股，對群創（3481）連4買，買逾3千張；友達（2409）則連20買，累積逾2.6萬張。

中國四川將限電令延長至周四（25日），分析師預料，當地面板廠將擴大減產，有助面板業供過於求情況減緩，加上電視面板庫存調整迄今已有數季，或許有機會在年底前先止跌，帶動友達、群創相對有撐。

受到面板報價下跌影響，友達、群創今年第二季都虧損，上半年也轉虧。第二季是否已到谷底，可觀察兩指標，一是供應鏈上下游都在清庫存，面板恐仍繼續價跌；二是通膨對終端消費市場的影響。隨面板產業供給端，因限電而獲利控制，市場預期明年產業供需結構有機會改善。

TrendForce公布8月下旬面板報價，由於四川與重慶接連宣布限電，影響當地面板產線的生產，預期對於主要尺寸32吋與50吋，有帶來價格止穩的喘息空間。雖然目前下游庫存水位偏高，法人認為，隨著年底消費性旺季與明年新產品推出，庫存可望去化，維持第四季電視面板報價將落底的看法。

法人認為，中高階電視受到歐美市場需求疲弱影響，面板報價未來恐持續承壓，而目前市況並未給予報價反彈或進入上升循環的要素，且若庫存調整至今年底，意味第四季傳統節慶拉貨疲弱的機率高，對面板股看法中立。

據統計，投信今日10大買超個股，包括永豐金（2890）3,043張、群創（3481）1,565張、中信金（2891）1,123張、仁寶（2324）、開發金（2883）、友達（2409）、英業達（2356）、第一金（2892）、台灣大（3045）、遠東新（1402）。

投信今日10大賣超個股，包括鴻海（2317）2,137張、致伸（4915）1,882張、日月光投控（3711）1,087張、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、美時（1795）、智易（3596）、啟碁（6285）、新唐（4919）、華航（2610）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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