8月23日一分鐘強弱勢股

8月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

中天(4128)

9.98

搭合一新藥獲美FDA上市許可，股價連兩日強攻漲停，突破前波高點

合一(4743)

9.98

Bonvadis傷口外用乳膏海外布局告捷，搶攻傷口照護百億美元商機

台生材(6649)

9.94

生技族群大舉吸金，股價沿五日線上攻，KD指標走揚，技術線型偏多

華盈(3520)

9.92

多方追價意願強勁，外資單日狂敲2,254張，股價亮燈漲停

巨虹(8084)

9.92

外資加碼動作頻頻，連三日買超，突破90元整數大關，續創波段新高

同致(3552)

9.90

電動車長線趨勢看旺，三大法人同步買超，帶量攻克年線反壓

東哥遊艇(8478)

9.88

解封商機點火，訂單能見度直達2024年，外資積極作多，連五日買超

台微醫(6767)

9.87

生技醫療不受庫存調整影響，多方資金卡位，股價登上40元整數大關

泰茂(2230)

9.86

Q2獲利大躍進，外資偏多操作，股價沿五日線上攻，連七日走高

迎廣(6117)

9.84

7月營收雙增，股價帶量強攻漲停，KD指標上彎，買盤押寶轉機題材

製表：陳昱光

8月23日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

益得(6461)

9.96

高檔獲利了結壓力出籠，回填前波跳空缺口，終結連六漲

倫飛(2364)

8.64

外資連三日調節，持股信心鬆動，股價失守5日均線

健喬(4114)

6.57

股價上攻動能不足，短打資金下車，外資偏空操作

景碩(3189)

5.86

美系外資看壞PC及GPU需求疲弱，ABF載板供過於求

友達(2409)

5.60

土洋法人對作，外資大砍2.7萬張，KD指標高檔反轉

欣興(3037)

5.50

ABF後市遭唱衰，三大法人同步拋售持股，跌落月線之下

太景*-KY(4157)

5.36

外資調節壓力未歇，連15日減碼，5日均線得而復失

德微(3675)

5.06

季線蓋頭反壓沉重，投信買超動能熄火，股價連兩日拉回整理

南電(8046)

4.86

外資、投信偏空操作，ABF三雄全面走跌，KD指標高檔反轉

全友(2305)

4.40

股價短線急拉，獲利了結壓力延續，跌落30元整數大關之下

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組