8月23日一分鐘強弱勢股
8月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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中天(4128)
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9.98
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搭合一新藥獲美FDA上市許可，股價連兩日強攻漲停，突破前波高點
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合一(4743)
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9.98
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Bonvadis傷口外用乳膏海外布局告捷，搶攻傷口照護百億美元商機
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台生材(6649)
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9.94
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生技族群大舉吸金，股價沿五日線上攻，KD指標走揚，技術線型偏多
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華盈(3520)
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9.92
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多方追價意願強勁，外資單日狂敲2,254張，股價亮燈漲停
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巨虹(8084)
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9.92
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外資加碼動作頻頻，連三日買超，突破90元整數大關，續創波段新高
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同致(3552)
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9.90
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電動車長線趨勢看旺，三大法人同步買超，帶量攻克年線反壓
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東哥遊艇(8478)
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9.88
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解封商機點火，訂單能見度直達2024年，外資積極作多，連五日買超
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台微醫(6767)
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9.87
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生技醫療不受庫存調整影響，多方資金卡位，股價登上40元整數大關
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泰茂(2230)
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9.86
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Q2獲利大躍進，外資偏多操作，股價沿五日線上攻，連七日走高
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迎廣(6117)
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9.84
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7月營收雙增，股價帶量強攻漲停，KD指標上彎，買盤押寶轉機題材
製表：陳昱光
8月23日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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益得(6461)
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9.96
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高檔獲利了結壓力出籠，回填前波跳空缺口，終結連六漲
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倫飛(2364)
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8.64
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外資連三日調節，持股信心鬆動，股價失守5日均線
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健喬(4114)
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6.57
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股價上攻動能不足，短打資金下車，外資偏空操作
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景碩(3189)
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5.86
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美系外資看壞PC及GPU需求疲弱，ABF載板供過於求
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友達(2409)
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5.60
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土洋法人對作，外資大砍2.7萬張，KD指標高檔反轉
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欣興(3037)
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5.50
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ABF後市遭唱衰，三大法人同步拋售持股，跌落月線之下
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太景*-KY(4157)
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5.36
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外資調節壓力未歇，連15日減碼，5日均線得而復失
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德微(3675)
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5.06
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季線蓋頭反壓沉重，投信買超動能熄火，股價連兩日拉回整理
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南電(8046)
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4.86
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外資、投信偏空操作，ABF三雄全面走跌，KD指標高檔反轉
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全友(2305)
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4.40
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股價短線急拉，獲利了結壓力延續，跌落30元整數大關之下
製表：陳昱光
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