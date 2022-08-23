外資賣超167億 國家隊淡定台股聚焦7族群

外資賣超167億 三大法人賣超台股189億元

外資等三大法人周二（8/23）合計賣超台股189.16億元。包括外資與陸資賣超167.57億元；投信法人仍力挺多方，買超3.79億元；自營商自行買賣部分係賣超1.56億元，避險部分係賣超23.82億元，合計單日賣超25.38億元。

業內人士指出，短期在美國Fed（聯準會）九月利率決策未明朗前，市場觀望氣氛相對濃厚，不過，國家隊逢低護盤意願不減，具題材股逢低仍是波段布局佳機，尤其高股息殖利率、訂單前景明朗、營運成長具潛力等相關股票，包括網通、汽車電子、工業電腦、生技、綠能（含儲能）與疫後消費等相關概念股，值持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

台股挫149點跌破15100點 失守月線

投資人擔憂美國聯準會持續積極升息步調，美股收黑，台股今天開低下跌逾百點，電子權值股休息，航運及面板股拉回，指數連續摜破15200點及15100點整數關卡，終場收在15095.89點，下跌149.25點，跌幅0.98%，月線15100點失守，成交值新台幣1704.71億元。

電子股今天下挫1.1%，成交比重跌破6成、來到58%；金融股跌1.22%，航運股跌0.51%，鋼鐵股跌0.54%。

晶圓代工廠龍頭台積電收在月線之下，以504元作收，跌幅1.18%；聯電挫2.51%，收在40.8元。面板雙虎友達、群創分別下跌5.6%、4.05%，收在16元、11.85元。

生技股成為資金避風港，合一、中天開盤攻漲停後一價到底，收在220.5元、67.2元，中天成交張數1.44萬張。

富邦投顧指出，投資人擔憂美國聯準會（Fed）積極升息，導致美股重挫，台股同步回檔整理，但指數下檔月線與上升趨勢支撐力道強，拉回支撐區整理後，有望伺機反彈，挑戰季線以上壓力。

(中央社)

《盤後解析》季、月線相繼失守 這線未站穩將持續整理

美股昨夜在FED放鷹下，由科技股領跌下殺，四大指數全面收低，費半指數重挫3.72%傷勢慘重；今日亞股亦遭空軍壓境，幾乎一片慘綠，台股難倖免走弱，而在亞幣競貶之下，權值股首當其衝，盤初即急殺一波、最低探至15086.43點，失守月線，隨後空頭一路將指數牽制在15100城門外，終場集中市場收15095.89點，續跌149.25點，總成交值再縮減至1704.72億元；櫃買市場收193.96點，甩尾收漲0.04點，總成交值減至625.48億元。台股近4個交易日已連續失守5日線、季線、月線，明日將展開萬五保衛戰。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，受國際股市回檔影響，台股今日拉回修正收在15095點，略微跌破月線，5、10日線也早被跌破，目前國際股市處於回檔，加上匯市仍在貶值，近期台股恐將順勢回檔休息。未來將看技術指標是否落底及國際股市的表現，若無法站穩月線，台股仍將會進行整理修正。

盤面上，台積電(2330)早盤跳空開低跌破月線支撐，終場數在504元，下跌1.18%；股王大立光(3008)資、投信昨日聯手大賣，收在1910元，下跌1.04%，季線能否守得住，值得關注；聯發科(2454)雖有外資、投信齊賣，但今日收在676元，上漲0.60%。

合一(4743)傷口乳膏打入美國利多持續發酵，與中天(4128)逆勢鎖漲停，終場買單掛4.6萬、7.8萬張還想要買；康普(4739)收在129.5元，上漲2.78%；宏捷科(8086)第3季營運看俏，收在82元，上漲8.47%；東哥遊艇(8478)獲利出色，今日收在322.5元，衝上掛牌新高價。

由籌碼來看，外資在現貨市場賣超150餘億元，在期貨市場減碼多單2千多口，整體淨多單口數回到7千多口。由技術面來看，台股今日開低走低跌破月線，日KD指標自高檔往下修正，短線上還沒有出現止跌訊號，嚴控手中持股，不宜隨意進場搶短。

（時報資訊 郭鴻慧）