疫情、升息雙殺 分析師首推生技、蘋概股

美國聯準會（Fed）於上周三（17日）公開7月26日至27日的會議紀要，多位官員談到進一步升息必要性，被市場解讀為將更「鷹式」升息，美元指數應聲走揚，而本次會議紀錄雖未對9月的會議做出升息方向，惟與會官員承諾，將會繼續提高利率，藉此打擊通膨；台股加權指數上周在國安基金、投信聯手下，連5日守穩季線，今日開盤即跌破季線防線，終場下跌149點，收在15,095點，連月線都失守。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）周五（26日）將在全球央行年會發布重要政策聲明，引發市場避險賣壓；萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示，受到美股收跌影響，台股短線又急漲了1,500點，在量能出不來之下，今日指數拉回整理，短線先看美股是否能止跌、台幣是否止穩，及國安基金護盤布局狀況，若台積電（2330）500元價位與月線不能守成，恐不利多方陣營，指數將回測萬五。

台股面臨內憂外患窘境，外有升息壓力，內有疫情升溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，「看起來本周會有較明顯的疫情上升」，今日本土病例較上周二增加3,193例，上升13.9％，預期明（24）日本土確診數約2.6萬人左右，以上周總體確診15萬例來說，本周恐衝破16萬例。

Omicron的亞型變異株BA.4與BA.5目前已傳入台灣，恐掀起二度感染的熱潮，指揮中心也預估確診人數可能再度升高，啟發投顧分析師趙彭博認為，現階段選股可關注生技醫療股，包括寶齡富錦（1760）、亞諾法（4133）及ABC-KY（6598）等可特別關注。另方面，蘋果將於9月舉行秋季發表會，並推出iPhone14系列新機，瑞儀（6176）、臻鼎-KY（4958）、精元（2387）、由田（3455）及兆利（3548）等蘋概股，也是投資組合不可或缺的標的熱點。

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（旺得富理財網 黃順德）

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