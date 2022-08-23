8/23上市、櫃企業營運快報

今（8/23）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.兆豐金(2886)旗下兆豐銀行與中鼎(9933)集團旗下泉鼎水務，簽訂新臺幣35億元綠色貸款。此貸款案兆豐銀行與泉鼎水務共同規劃以永續觀點置入ESG永續連結授信條件，透過永續工程影響力的擴大，共同促進綠能及低碳產業發展。

2.2022台灣機器人與智慧自動化展將於8/24~8/27於台北南港展覽館盛大開幕，該展也是年度最大的智慧製造實體展覽會。

MSI微星(2377)本次展出三款兼具卓越品質、人性設計與風格時尚的機器人，且皆通過各種場域的使用認證，可以滿足各種自動化應用需求，協助減輕繁雜與重複的人力工作，同時也能幫助企業重新思考如何最佳化利用員工創造力和解決問題的能力。

3.國泰金(2882)子公司國泰世華銀行觀察CUBE卡友消費情況發現，與5月疫情高峰時相比，7月旅行相關消費金額呈現翻倍成長，顯示民眾旅行意願大幅提升；進一步觀察發現，CUBE卡整體旅行相關消費金額中，40歲以下卡友佔5成以上，顯示即便疫情未散，年輕族群仍期待來場「輕旅行」，排解受疫情所困的苦悶。

4.櫃買中心本周連推四場主題業績發表會，今（23）首先舉行「光電與半導體」主題業績發表會，由友輝（4933）、勝品（6556）、信驊（5274）等3家公司，線上直播說明最新財務業務資訊。

5.日媒報導，有關日本針對COVID-19所採取邊境管控措施，已知日本政府正朝放寬進行協調，具體內容包括打滿3劑疫苗免附陰性證明，及每日入境人數上限從現行2萬人提高到5萬人。

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，嚴峻程度甚至連首相岸田文雄都確診。

日本富士新聞網報導，不只一位日本政府相關人士透露，有關每日入境人數上限，日本政府正在協調最快9月從2萬人提高到5萬人。

6.元太(8069)6.8吋電子書閱讀器模組與2.9吋電子貨架標籤模組通過ISO 14067：2018產品碳足跡國際標準證書，亦為全球首度通過碳足跡標準查證電子紙模組。每一片6.8吋電子書閱讀器模組碳足跡為3.30 kg CO2e；每一片2.9吋電子貨架標籤碳足跡為0.59 kg CO2e。

7.財政部台北國稅局表示，今年5～6月期統一發票已於7月25日開獎，台北市營業人開立統一發票中，有5張中特別獎1,000萬元、3張中特獎200萬元及6張中雲端發票專屬百萬元獎100萬元。

8.自7月起國人於連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場購買飲品自備環保杯，四大連鎖業者須配合政策提供至少5元價差折扣；帶動康寧、樂扣樂扣等家用品業者爭相投入生產隨行杯，其中樂扣樂扣品項近期更擴及大杯茶飲用、機車族專用杯等，光是在momo購物網、蝦皮購物兩大電商銷售即增長逾三成，預期最高峰有望上看四成成長。

9.看準日本疫後國內需求回溫與觀光客回流趨勢，由經濟部國際貿易局委由外貿協會首度籌組台灣館參與日本藥粧通路採購平台「日本連鎖藥粧展」，率6家企業展出口罩、空氣清淨機、傷口敷料、永續包裝材料及護唇膏等，吸引大型藥粧店如松本清、PPIH（唐吉軻德母公司）等爭相洽詢。