Fed放鷹 股市巨震又要來?17檔外資逆風買

受到美國聯準會（Fed）鷹派升息預期影響，道指重摔643點，新台幣貶破30.17元，台股今（23）日以15,225.17點開出，電子權值股又乏力，早盤接連失守15,200點及15,100點整數關卡，下跌逾百點，外資持續大賣台股超過兆元，投信逆風連42買，土洋對作之下，萬五關卡能否守穩，將成為市場關注焦點。

上周五（19日）美股受聯準會官員鷹派升息立場影響、美債殖利率攀升、比特幣跌破2.2萬美元，科技股走弱；法人指出，在半年報、7月營收開完的空檔，台股因沒有強烈支撐表現弱勢，但短均結構未遭較明顯空方挑戰，預期台股加權指數將在季線15,251點上下震盪整理、消化賣壓。

今年以來，外資買超的個股有長榮航（2618）、中信金（2891）、中華電（2412）、華邦電（2344）、遠傳（4904）、華通（2313）、彰銀（2801）、亞太電（3682）、兆豐金（2886）、長榮（2603）、致伸（4915）、元太（8069）、統一實（9907）、和碩（4938）、漢翔（2634）、中興電（1513）、東陽（1319）等；國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，考量外資長線角度布局，可特別值得留意，外資逆勢轉向買超的個股及產業。

在升息、庫存修正等利空干擾下，外資把台股當做最大提款機，外資上周五賣超72億元後，今年來累計賣超已突破1兆元，昨（23）日擴大賣超至151.1億元，已連六賣，顯見這波外資對台股的態度，還是受到國際資金緊縮影響維持調節步調。PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜認為，目前台股評價面仍處於物美價廉水準，若是未來國際變數消除，外資對台股的態度轉為回補買超，將可望成為推升台股多頭力道的重要上攻買盤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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