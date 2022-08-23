外資洩台股抄底時間 2族群1個股先閃

外資賣不停，讓台股陷股匯雙殺窘境，亞系外資最新台股報告指出，建議先待i14需求清晰、庫存修正與升息高峰進入尾聲時，建議投資人耐心等到年底再進場，目前僅看好具備長期趨勢主題的個股，台股組合首選鴻海、欣興、金像電、中租-KY等四家，除避開祥碩，也認為紡織與自行車等兩傳產族群後市不妙。

基於企業獲利下滑與總經不確定性，消費性電子需求與供應鏈挑戰加劇，明年企業獲利恐下修5％，現在買進台股嫌太早，建議等到年底，iPhone14需求較清晰、庫存修正與升息高峰進入尾聲時再進場，現維持台股中立評等，預估明年加權指數目標16,000點。

該外資建議慎選台股組合，考量晶圓代工與IC設計皆釋出消費性電子需求疲弱的看法，雖第三季與下半年為蘋果新機拉貨旺季，但需求下滑可能導致相關企業第四季獲利下修，目前僅看好鴻海、欣興、金像電、中租-KY等四家，給予買進評級。

此外，宜避消費需求高風險的個股，除給予祥碩賣出評等，非科技股部分，紡織、自行車等兩產業需求疲弱，除紡織股對消費支出持謹慎態度，低端自行車需求也趨疲軟，加上供應鏈挑戰，獲利均有下滑風險。

（旺得富理財網 李宗莉）

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