面板股爆量跌 中天合一同致發威 28檔開趴

台股今（23日）加權股價指數收盤報15,095.89點，下跌149.25點，跌幅0.98％，成交量為1,704.71億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計科風、科妍、中天、合一、同致等28檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以造紙、電腦類股波動最大，分別下跌2.02％、1.74％，汽車類股漲幅明顯，上漲0.34％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6％的有14檔，前10名皆觸及漲停，依序為科風（3043）、科妍（1786）、陞泰（8072）、東哥遊艇（8478）、迎廣（6117）、中視（9928）、正道（1506）、達能（3686）、晶睿（3454）、天瀚（6225）。

上市股今跌幅超過4％的有19檔，前10名有跌停的新世紀（3383）、華上（6289），其餘依序為倫飛（2364）、偉聯（9912）、景碩（3189）、友達（2409）、欣興（3037）、正峰（1538）、統新（6426）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、友達（2409）、聯電（2303）、台新金（2887）、宏達電（2498）、杏輝（1734）、欣興（3037）、東鹼（1708）、長榮（2603）、元大高股息（0056）。

上櫃有20檔9％以上漲幅，漲幅前18名都觸及漲停，收盤漲幅前十名為中天（4128）、合一（4743）、彩富（5489）、台生材（6649）、元隆（6287）、巨虹（8084）、松崗（6240）、華盈（3520）、昇銳（3128）、同致（3552）。

今日上櫃有11檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名為益得（6461）、兆遠（4944）、德英（4911）、健喬（4114）、先益（3531）、台寶生醫-新（6892）、得利影（6144）、其陽（3564）、太景*-KY（4157）、生華科（6492）。

上櫃成交量前10名個股依序為智擎（4162）、健喬（4114）、富喬（1815）、華盈（3520）、元太（8069）、漢磊（3707）、中天（4128）、萬在（4543）、神準（3558）、惠光（6508）。

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