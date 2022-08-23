台股彈千點何時到頂？看4指標賣在起跌點

周五全球央行年會將登場，市場正密切注意，Fed主席鮑爾是否會堅持升息抗通膨，台股受此情緒影響，連兩天開盤跳水，皆大跌百點，回測季線。分析師認為，大盤失守季線長達半年，不能期待一次就順利攻上季線，要達到本波反彈滿足點，得先觀察四大指標：一是9月13日美8月CPI數據、二是9月21日FOMC升息幅度、三是比特幣能否攻回前高、四是那斯達克受比特幣連動漲跌。

萬寶投顧分析師蔡明彰強調，回顧鮑爾2021年在全球央行年會的談話重點，很多都是錯的。鮑爾認為，通膨僅是短暫的，薪資成長未過度威脅通膨，並贊同聯準會（Fed）對通膨鴿派的做法，因此今年全球央行年會，鮑爾勢必要認錯，將展現壓制通膨的堅定態度。

蔡明彰也分析，目前台股季線下彎，周末將降至15,200點左右，重要均線下彎，就表示上檔套牢籌碼很多。台股從底部13,928點已反彈1,500點，大盤站上季線，卻呈現中小型股投機氣息，有必要加強風險意識。周五全球央行年會前，台股適度修正乃健康現象，本波反彈滿足點較大機率會發生在兩個時間點和兩個先行指標。

第一個時間點是9月13日美國公布8月CPI數據，萬一沒有比7月8.5％低，台股就會中秋變盤，美國7月CPI下降，主要歸功於汽油降價，對整體CPI降幅0.2％～0.3％，但8月汽油降價效應已鈍化，食物、房租、機票仍在漲價，所以8月CPI未必會降下來。

第二個時間點是9月21日FOMC，由於市場多數研判升息幅度，將從三碼降為二碼，不過聯準會也有部分鷹派官員，堅持升息三碼，因此投資人不能一廂情願。

蔡明彰強調，觀察台股反彈滿足點的先行指標有兩個，就是比特幣和美股那斯達克走勢。

比特幣6月中旬1.7萬美元，落底反彈到8月中旬2.5萬美元，反彈近5成，但近日跌破季線2.2萬美元。密切關注比特幣，如果無力反彈，攻不過前高2.5萬美元，則1.7萬美元就可能不是最後底部。

比特幣與那斯達克有連動關係，這次都在6月中旬落底，一般認為進出比特幣多為年輕投資人，也同時買賣科技股，如果賠了比特幣，就會拋售科技股來彌補。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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