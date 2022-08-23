生技股夯 台股依題材個股表態 多方淡定

資金轉進「天國一輝」 台股早盤大跌逾130點

台股加權指數23日開低在15,225.17點，權王台積電（2330）開在503元，較22日跌7元，大型權值股走弱，資金轉進生技股「天國一輝」，中天（4128）、合一（4743）一開盤即急拉到漲停板價，帶動生技族群股價遍地開花，此外，買單亦拉抬面板、鋰電池、網通等個股，台股早盤指數跌幅擴大，下跌逾130點。

投資人對本周稍晚的懷俄明州傑克森霍爾央行年會感到不安、憂心聯準會主席鮑爾屆時恐重申要積極升息對抗通膨，並懷疑先前聯準會有望轉趨鴿派的市場看法過度樂觀，美國四大指數22日全面下殺，由對利率敏感的高科技類股領軍走跌。

道瓊工業平均指數8月22日終場下跌1.91％（643.13點）、收33,063.61點，創8月9日以來收盤新低。那斯達克指數下跌2.55％（323.64點）、收12,381.57點。費城半導體指數下跌3.72％（109.97點）、收2,843.37點。

大型本土投顧指出，台股本波自低檔13,928點反攻到8月17日的15,475點，總計上漲1,547點，離歷史高點18,619點，反彈幅度32.98％，剛好接近三分之一的位置，原則上屬於弱勢反彈。

就均線角度而言，指數已經順利站上季線，惟季線還在下彎當中，對大盤有拉引作用，使得指數開始進展不易，預期現階段大盤將以箱型區間來回整理，操作應該避免追高殺低。

由於大盤成交值並無放大現象，再加上未來景氣充滿疑慮，大型股乏人問津，盤面上漸由中小型股領軍匯集人氣，因此難免投機味濃。尤其軋空題材比較屬於各自發揮，造成股價強弱分明，進出此話題股時，必須要有風險意識。