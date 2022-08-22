8/23盤前》快篩報喜 這檔打入日本市場

台股今（8/23）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.泰博（4736）繼上半年交出EPS 23.45元超越去年全年的成績，並坐穩生技類股獲利王寶座後，22日宣布，與日本醫材大廠NIPRO合作開發的抗原快篩，取得日本PMDA認證，正式拿下進軍日本市場門票。（閱讀全文）

2.神準科技（3558）股價迭創新高，因漲多震盪加劇，基於保護投資人起見，主管機關再度要求神準科技先行公布7月獲利，經自結單月EPS 1.96元，加計上半年的EPS 8.75元，前七月已搶先賺進一個股本，一舉跑贏去年全年的獲利。

3.全球通膨及升息等總體經濟不確定性居高不下，壓抑智慧型手機、平板及筆電等消費性電子銷售動能，業界普遍預期，生產鏈庫存去化恐延宕到明年上半年，而蘋果持續強化產品線擴大市占，手機及PC處理器第四季開始加速轉進3奈米，台積電則將獨吞晶圓代工及整合扇出型（InFO）先進封裝訂單。

4.全球智慧型手機及PC供應鏈下半年都希望加快庫存去化腳步，但蘋果以軟帶硬，新版MacOS及iOS作業系統加入更強大功能刺激換機需求，出貨量可望維持穩健成長，包括台積電、日月光投控、力成、精材等半導體廠因掌握蘋果晶片訂單，下半年營運可望較上半年持平或成長。

5.不受升息、新車市場缺車問題影響，和潤企業（6592）董事長劉源森22日表示，有信心今年營運不受升息影響，下半年繼續衝！透過開拓零卡分期等「非車」融資業務，多元管道籌資，及加速數位轉型、擴大IT應用等策略，開源節流拚獲利。

法人看好和潤下半年將賺贏上半年，全年每股獲利將從7元起跳，再創新高。

6.日系大客戶拉貨動能增強、產品組合持續優化，加上進入傳統旺季，聚陽（1477）22日在法說上指出，第三季營運挑戰單季新高的機率很高。

7.RISC-V處理器矽智財（IP）廠晶心科（6533）全力衝刺車用市場，並成功獲得儀表板、中控螢幕等車用零組件客戶導入，隨著車用電子市場持續成長，晶心科將可望大啖車用產品權利金及量產後的權利金商機。

8.台股成交值維持在2千億元左右，高價股與權值股持續讓出指數空間，台積電（2330）領頭回測月線；反觀低價、低基期的「雙低股」接手盤面，吸引多頭聚焦，富喬（1815）、國統（8936）等雙低股自底部啟動補漲行情。

9.經濟部統計處長黃于玲表示，7月外銷訂單的電子產品因5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，帶動晶圓代工、記憶體、通路、封測等接單成長。

10.台股「天國一輝」回來了！合一新藥報喜，疫情初期飆漲「一戰成名」，被股民稱作「天國一輝」的生技四天王中天、杏國、合一、杏輝22日全數漲停，前次「四燈獎」榮景要追溯到兩年前，激勵市場資金湧入生技股，上櫃生技指數成交值比重逼近兩成，創近三周新高。

電子、原物族群利空干擾不斷，資金流入生技類股「避風頭」，法人建議，投資人可著重業績、新藥題材等面向篩選，其中，CDMO（委託開發暨製造服務）將是大勢所趨，具長線優勢。

11.台股漲多修正，指數回測季線，網通股也漲多回檔，外資趁勢回補下半年營運看旺的中磊（5388）、啟碁（6285）等個股。

12.上半年因疫情，影響婚宴會館第二季營運；隨疫情趨於穩定，受疫情延後婚期的新人積極洽詢下半年檔期，新天地（8940）餐飲集團指出，下半年婚宴急單湧現，不僅吉日婚宴滿檔、就連一般假日訂席率也跟著飆高，小桌數廳房更是一位難求。

13.國安基金進場，庶民台股信心明顯回升。國泰金控22日公布8月國民經濟信心調查，認為未來半年台股會比現在下跌者，從7月的52.9％降到41.3％，看升者則從22.4％拉高到27.7％，因此台股樂觀指數從7月的-30.5直接拉回-13.5，代表庶民台股信心回升逾半。

14.軟體大廠訊連科技（5203）近年積極發展人臉辨識，22日宣布與華碩電腦合作，將旗下FaceMe Security智慧安控解決方案整合於華碩商用迷你電腦中，可應用在住宅、小型商店或辦公室等場域。

15.政府「悠遊國旅補助方案」上路迄今，補助經費已剩不到一半，預估9月中即將用完，加上暑假亦進入尾聲，為搶最後倒數商機，台北晶華、JR東日本、天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅─華山町等飯店，以及關西六福莊再祭一波住房優惠全力搶市。

16.中國人民銀行22日不對稱下調8月份貸款市場報價利率（LPR）報價，一年期LPR小降、五年期LPR調降幅度則遠超預期。由於五年期LPR為房貸利率參考指標，市場人士認為，人行此舉旨在提振低迷房市買氣以拉抬經濟，另一方面也為財務岌岌可危的地產商拆彈、化解資金壓力。

17.全球民航市場何時恢復疫前水準？美商波音22日表示，預估最快二年後，亦即2024～2025年才會完全復甦，且看好亞洲客運市場將跟上復甦腳步；但即便客機機隊完全恢復原本營運規模，仍看好全貨機市場與疫前相比，還有80％的成長空間。

18.指揮中心22日公布每周入境總量提升及開學防疫二大新制。指揮官王必勝表示，雖然國內疫情反轉，但考量近9月開學，國人及境外生返台入境需求增加，在風險可控，且機場和旅館量能足以因應，即日起放寬每周入境總量管制，自4萬人提升為5萬人。

19.公股銀行看好美國持續升息，鎖定外幣存款，紛紛傳出好成績。臺灣企銀最新統計出爐，今年上半年外幣存款表現出色，上半年外幣平均餘額較去年同期成長34.14％。彰化銀行今年上半年外匯承作量整體表現佳，外幣存款較去年同期成長約30.56％。

20.中秋腳步近，月餅、烤盤銷售增溫，帶動電商買氣爆棚。富邦媒預估中秋節檔期月餅銷量可望較去年同期成長3成，烤肉必備的烤盤預估成長2成。東森購物網中秋月餅目前業績相較去年增長2成，未來可望再提升20～30％。

21.設備廠群翊（6664）22日法說會，總經理李榮坤表示，受惠於5G、AI、電動車、元宇宙等新商機，高速運算需求不斷增加，群翊2022下半年到2024年仍然有大量在手訂單，整體而言，儘管全球市場稍有波動，但公司對高階電子設備市場依然是審慎樂觀看待。

22.二極體廠德微（3675）7月合併營收1.83億元、月減7.5％，主要受到消費性客戶庫存調整影響。不過，法人預期，德微下半年車用電子、工控客戶營收占比看增，使毛利率有望持續上衝，仍可望達到接近40％的高水準表現。

23.晶睿（3454）併入台達電集團（2308）效益展現，6、7月營收迭創新高，帶動今年前七月累計營收上看48.35億元，呈年增5成，展望下半年亦相對樂觀，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，雖然下半年營收未必會一直創新高，但表現仍值得期待。

B.利空因子：

1.傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在本周登場，市場關注聯準會態度，投資人預期Fed主席鮑爾仍將釋出努力對抗通膨的強硬立場，10年期美債23日大漲、美元指數升至108.96，血染科技股、晶片股，四大指數全線收黑，道瓊、標指創6月16日以來最差表現。

道瓊指數跌643.13點或1.91％，收33,063.61點。那斯達克指數跌323.64點或2.55％，以12,381.57點作收。標普500指數跌90.49點或2.14％，收在4,137.99點。費城半導體指數跌109.97點或3.72％，收在2,843.37點。

2.意外！經濟部22日公布7月外銷訂單，由於全球受通膨壓力、終端需求走弱、大陸經濟放緩，導致下游廠商進行庫存調整緩慢，加上去年同期屬高基期，7月外銷訂單表現低於預期，金額降至542.6億美元，雖歷年同期次高，但年減1.9％，終結連紅，再度翻黑。

3.國際美元指數持續高於108，主要非美貨幣全趴，新台幣22日續貶7.5分，終場收在30.095元的28個月新低，單日貶幅則是逾一個月最大跌幅，總成交量15.14億美元。

匯銀主管指出，聯準會（Fed）7月會議紀要顯示將維持升息步調對抗高通膨，加上近期多位Fed官員又發表鷹派言論，強調即使忍受經濟負面衝擊，仍要全力壓低通膨，使得國際美元指數連日衝高，從106一舉突破108，非美貨幣全面走低。（暫中性看待）

4.央行最新公布的2021年損益，雖然仍大賺2,066.81億元，但較2020年減少95.68億元，且是七年新低，主要原因是全球疫情反覆，金融市場持續震盪，這也使得央行繳庫盈餘減至1,651.73億元的16年新低，更是13年來繳庫金額首度低於1,800億元。

5.在美元強彈背景下，人民幣兌美元中間價、在岸價、離岸價繼上周貶值超過1％之後，22日開盤繼續走低。在岸價（CNY）盤中一度跌破6.84元關卡、離岸價（CNH）亦曾觸及6.86元價位，皆創下近兩年新低。市場分析，目前尚看不到人民幣回升的利多條件，短線匯價仍有下挫機會。

6.8月下旬面板報價出爐，四川限電使得8.5代／8.6代廠產能減少，支撐32吋、50吋面板價格止跌，65吋、75吋面板價格單月仍大跌超過10美元。

IT面板在面板廠擴大減產的效應之下，8月跌幅有所收斂。TrendForce指出，下游持續調整庫存、拉貨動能仍弱，面板價格續跌走勢不變、唯跌幅將逐月收斂。

7.美國聯準會（Fed）上周官員鷹派言論及主席鮑威爾26日即將在全球央行年會（Jackson Hole）發表演說的預期，推升美債殖利率走升，科技類股回檔快速，拖累台股22日高價電子股重挫，大立光跌破2,000元，千金股剩四檔。

8.經濟部22日公布7月外銷訂單低於預期，七大主要貨品有六項呈現年減，只剩下電子產品持續走紅，其中因全球通膨壓力未減，終端市場需求疲軟，廠商備貨意願下滑情況下，包括塑橡膠製品、基本金屬、機械及化學品等四大傳統貨品全數衰退。

9.三商美邦人壽將再度賣樓！因投資踩雷、財務面臨壓力，加上被捲入淨值風暴影響，決定再度處分不動產，此次將出脫位於北市信義區「環球世貿大樓」的八個樓層，並委託世邦魏理仕標售，22日公告，預計10月7日以底價23億元公開標售。

10.台灣詐騙氾濫，尤其是國人遭詐騙去柬埔寨遭凌虐、甚至進行器官交易，已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點，對此金融業高層直言，整頓銀行金流的時刻到了，再不出手，恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者，旗下客戶為人頭戶卻不自知，無疑開了洗錢防制的大漏洞。

11.國發會22日公布最新人口推估報告，估今年生育率0.85～0.91人，創歷年最低，老化速度將因此加快，參年後台灣將進入超高齡社會（2025年），人口紅利也將在2028年結束。此外，依賴人口也加速於2060年超過工作年齡人口，比兩年前的預測提前四年到來。

12.主計總處22日公布失業統計指出，受畢業季影響，7月失業率升至3.78％，為近九個月最高，惟低工時人數減少、因業務緊縮而失業的人數也下滑，季調失業率也降至3.68％，顯示先前受疫情衝擊的就業情況，已漸改善。

13.疫情催生零接觸商機也讓信用卡網路盜刷飆高，造成線上盜刷詐騙猖獗。依據財團法人聯合信用卡處理中心資料，去年全台發卡銀行的盜刷詐欺總金額達新台幣18億元，相較前年同期已暴增超過2倍，凱基銀行表示，最近引進Visa「詐欺預防系統」，運用具備AI科技智慧的風險偵測授權服務，以及可24小時運行的即時風控決策系統，可有效減少超過90％的信用卡詐欺交易金額。

14.俄羅斯宣布北溪一號管線將於月底暫時關閉三天以進行例行維護。歐洲天然氣指標－荷蘭TTF天然氣期貨22日盤中大漲19％，每千度報291.5歐元，再度改寫歷史新高。

15.由於憂心美股夏季反彈行情只是批著牛皮的熊市反彈，導致華爾街再度瀰漫謹慎氛圍。高盛銀行認為美股上漲空間有限、下行風險隱現。摩根士丹利則建議此時持有現金部位應是最佳投資策略。

16.美國股市自6月中旬跌入熊市之後，已較當時的低點攀升近17％，但期貨合約數據顯示，最近幾個月看空標普500指數的部位已急劇增加。根據法國巴黎銀行（BNP Paribas）的數據，以對沖基金為主的機構已建立超過1,250億美元的部位押注美國股市走低。

17.Stifel金融公司針對大企業高層、企業主與私募投資者的最新調查顯示，高達97％的受訪者認為，美國經濟已陷入衰退（占18％）或未來18個月恐面臨此狀況（79％）。僅3％的人表示美國可避免衰退危機。

18.今年初英特爾宣布在俄亥俄州興建晶片廠後，當地政府及民間企業全都為了這個大型經濟發展計畫摩拳擦掌，不料才剛動工就遇到瓶頸，因為當地營造業早已深陷缺工問題，如今不知從何找到7千名建築工人來幫英特爾建廠。

19.近日四川限電危機逐步擴散至各產業，半導體、化工、新能源等行業生產受到影響。此外，各地雖緊急馳援川渝地區供電，但近日大陸北方煤產地卻遭逢暴雨，導致煤炭生產、運輸受阻，令大陸電荒狀況仍不容樂觀。

20.房市景氣反轉訊號浮現，惟近期竹北預售屋仍挑戰7字頭高價。財政部高雄國稅局指出，個人持有預售屋分為兩階段，包括「預售屋未完工」與「完工後轉為成屋」期間，兩者分別計算持有期間，若完工後兩年內轉售，依舊適用房地合一2.0最高稅率45％。(閱讀全文)

21.PC下游OEM、ODM廠手上存貨在今年一、二季間堆至高峰，隨零售通路庫存水位也於第二季底攀升，使得各OEM廠存貨周轉天數明顯拉長，加深市場法人對PC產業後市疑慮。尤其針對庫存相對高於其它同業的華碩（2357），及大幅下修全年出貨量的仁寶（2324），皆被列入減碼名單。

22.高雄房市買方觀望氣氛濃厚，平均來人及成交戶數大幅減少，甚至亦有案場出現一周「零成交」，未來陸續新案即將登場，九二八檔期的銷售狀況，將視為房市多空指標。

23.台股22日下挫逾百點，持續反攻之路稍稍受阻，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧提出，眼前要關注評價面、iPhone需求與大陸四川限電影響供應鏈三大風險。

陳鈞寧表示，儘管不少半導體股股價年初以來已重挫30％～50％，評價面看來似乎很便宜，但是，明年上半年獲利下修的風險猶存，屆時本益比可能變得更高、評價反而不便宜。

24.群益期貨22日指出，外資賣期貨、也賣現貨，自營商選擇權保守態勢，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。

25.航運的旺季往年都是第三與第四季，但即使產業進入傳統旺季，台驊董事長顏益財表態，海運第三季可能旺季不旺，但運價相較過去仍處相對高檔，預估貨櫃雙雄獲利將遠高於去年同期，第四季是低點。

貨櫃海運價格從疫情高峰下滑勢不可擋，上海航交所19日公布最新SCFI綜合指數（上海出口集裝箱運價指數），呈連十周下跌，較前一周跌132.84點、至3,429.83點，跌幅3.73％，創下去年5月中旬以來新低，三大長程航線持續連袂走跌。