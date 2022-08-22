天國一輝奮起 生技股強強滾

台股「天國一輝」回來了！合一新藥報喜，疫情初期飆漲「一戰成名」，被股民稱作「天國一輝」的生技四天王中天、杏國、合一、杏輝22日全數漲停，前次「四燈獎」榮景要追溯到兩年前，激勵市場資金湧入生技股，上櫃生技指數成交值比重逼近兩成，創近三周新高。



電子、原物族群利空干擾不斷，資金流入生技類股「避風頭」，法人建議，投資人可著重業績、新藥題材等面向篩選，其中，CDMO（委託開發暨製造服務）將是大勢所趨，具長線優勢。



合一新藥傳捷報，旗下傷口外用乳膏通過美國食藥署（FDA）上市許可，將搶攻千億元傷口治療商機，22日獲資金瘋狂簇擁，開盤同步強鎖漲停，委買量達5.57萬、13.47萬張，也讓好久不見的「天國一輝」再度齊聚一堂。



「天國一輝」四檔指標股22日全數漲停重返榮耀，而前次「天國一輝」開出「四燈獎」已是2020年7月30日，巧得是，當時是受合一旗下糖尿病足潰瘍新藥ON101三期解盲利多激勵，前後兩度均由合一建功。



生技股逆勢崛起，除「天國一輝」外，上市櫃智擎、益得、台生材等13檔高掛漲停，台康生技、生華科、長聖、台耀、太景*-KY、順藥也上漲逾5％；上櫃生技指數成交值比重衝高至19.53％、逼近兩成，創近三周新高。



興櫃則由同屬中天集團的鑽石生技領軍，鑽石生技22日均價達124.1元，暌違兩周再度重返「百元俱樂部」，台睿、浩宇生醫、台新藥、巨生醫也漲逾一成，興櫃單日漲幅前十大中，七檔生技股包辦。



國泰證期經理蔡明翰表示，資金在指數偏弱之際轉向生技股避險已成為常態，尤其科技股走弱、原物料市場也有雜音，讓非電族群的生技醫療類股「漁翁得利」，其中，由於台灣不易形成大市值生技公司，故CDMO廠將成為大勢所趨，相關個股具長線題材。



此外，BA.5來勢洶洶，也為生技股增添話題，啟發投顧分析師趙彭博指出，疫情近期似有捲土重來之勢，檢測相關的寶齡富錦、亞諾法以及ABC-KY等，均可關注。



法人也建議，投資人可把握新藥題材、國發基金持股高、業績面優異「三大原則」，國發基金投資中，國光生、台康生、藥華藥、智擎、益得，及興櫃的普生、昱展新藥等均入列。