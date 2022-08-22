外資賣超151億 台股量縮整理 聚焦3關鍵

外資賣超151億 三大法人賣超149億元

外資等三大法人周一（8/22）合計賣超台股149.96億元。包括外資與陸資賣超151.09億元；投信法人仍部在多方，單日買超8.03億元；自營商自行買賣部分係買超1.56億元，避險部分係賣超8.45億元，合計單日賣超6.89億元。

（工商時報 數位編輯）

台股量縮下跌163點摜破15,300關卡 生技股勁揚

台股今天開低走跌，終場下跌163.64點，收在15245.14點，失守10日線，季線得而復失，成交值不到新台幣2000億元。法人表示，通膨干擾市場降低，產業面利空出盡預期最差狀況落在第3季，有利股價築底。

美股4大指數收跌，台股今天開低震盪整理，摜破15400點和15300點整數關卡，一度回測季線約15251點，之後金融跌幅收斂、生技勁揚，大盤重返季線之上，不過尾盤電子、航運續弱，金融回檔，台股最低來到15229.36點，下跌179.42點。

終場台股加權指數收在15245.14點，下跌163.64點，跌幅1.06%，失守10日線約15283點，季線得而復失，成交值來到1994.24億元，電子股終場下挫1.44%，金融下跌0.75%，航運下跌2.59%。

晶圓代工龍頭台積電今天在平盤下整理，終場收在510元，下跌1.73%，跌9元，市值來到13.22兆元。聯發科終場收在672元，下跌3.03%；聯電終場收41.85元，下跌2.67%，鴻海力守平盤111元，日月光投控收在88.7元，下跌1.44%，台達電收在269.5元，下跌1.1%。

航運股貨櫃三雄走弱，長榮終場收95元，下跌3.06%，萬海收95.1元，下跌5.37%，陽明收83.6元，下跌3.24%；航空雙雄長榮航收32元，漲0.95%，華航收21.35元，跌0.23%。

金控股跌多於漲，其中富邦金收在58.8元，下跌2%，國泰金收46.85元，下跌1.37%，中信金收24.35元，跌1.02%，兆豐金收平盤35.8元。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，8月美股和台股上市櫃公司法說，大部分下修展望如預期，預估最差情況可能落在第3季，產業面利空出盡，之後業績有機會逐步回溫，也有利股價利空築底。

觀察通膨影響，吳繼先指出，美國聯準會（Fed）升息對通膨有一定壓抑效果，8月後通膨可望慢慢降溫，後續升息動作將進入尾聲，通膨干擾市場逐漸降低。

展望台股後市，吳繼先表示，聯準會9月底才舉行利率決策會議，預期至9月底空窗期將有一小波反彈；觀察類股族群，可留意業績成長率超過15%與能見度長的績優股，消費性產品曝險較低族群，以及低股價位階及低本益比類股。

(中央社)

《盤後解析》雙王讓出15,250 3關鍵注意看

生醫撐不住雙王領跌，台股失守15250點！近期半導體等電子股無畏產業修正利空強勢反彈，但產業前景不明，漲多就成了最大利空，市場資金開始撤離股價已高及無基之彈的電子股，即使是雙王台積電(2330)及大立光(3008)都無法倖免，高價股也倒一片，AES-KY(6781)、旭隼(6409)、股后信驊(5274)、力旺(3529)、矽力-KY(6415)及創意(3443)股價連袂探低，因賣壓出籠，報價持續走低的航運類股也成為賣壓重心，萬海(2615)、長榮(2603)及陽明(2609)收低，棄守電子股的資金轉向比較不受景氣影響的生技股，杏輝(1734)、全宇生技-KY(4148)、晉弘(6796)、中天(4128)、合一(4743)、智擎(4162)、益得(6461)、台生材(6649)、杏國(4192)等漲停作收。

尾盤時，電子股及傳產股賣壓湧現，指數探底收低，失守季線，終場加權股價指數約15245.14點，下跌163.64點，成交量約1994.23億元；OTC指數為193.92點，下跌1.15點，成交量646.87億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.07%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲1.1%及0.92%，表現較差者為航運類股、光電類股及半導體類股，其中航運類股下跌2.59%，光電類股下跌2.34%，半導體類股下跌1.92%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲2.12%，表現最差為半導體類股、下跌2.24%。

就技術面來看，受上週五美股收低影響，今天台股指數開低走低，不過逢低搶進買盤積極，終場台股下跌163.64點，以15245.14點作收，失守季線；近期台股在國安基金進場及美股強勢大漲帶動下，週指數K線連7紅，雖然日KD已呈現過熱，且15500點~15600點附近面臨較大的套牢賣壓，加上美股高檔震盪加劇，但目前指數短天期均線呈多頭排列，僅剩季線仍是下彎走勢，搭配市場人氣旺盛，預估本週指數將是高檔震盪格局，指數區間在15200點到15500點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股此波反彈收復季線累積一定漲幅，短線因技術指標日KD來到80高檔且出現交叉向下，加上美國聯準會貨幣政策會議動向再度成為市場焦點，若美債殖利率再出現反彈，將影響市場資金流向，加大評價相對較高的科技股波動度，而與美國科技股連動度高的台股，將受到牽動，易出現獲利了結賣壓，由於全球央行年會將在本週舉行，屆時聯準會主席鮑爾談話將會是市場多空指標。在高檔震盪格局下，建議採逢低承接策略，可留意即將公布新產品的蘋果供應鏈、或者較不受庫存去化調整影響的車用電子等題材。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後市將關注以下幾點：一、油價是否有望進一步下跌：7月以來油價出現回落走勢，即使OPEC+僅宣稱增產10萬桶/日，遠低於預期，但7月美國原油庫存意外大增，顯示在高油價下，美國民眾減少駕車頻率，使得汽油需求低於預期。若8月國際油價可進一步下跌，市場對未來美國通膨觸頂反向回落的預期可望進一步提高；二、美國國會議長裴洛西訪台後，美中台關係轉趨緊張：中國對台除軍演外，日後的經濟制裁是否擴大，地緣政治風險是否大幅提升；三、上市櫃公司對後市景氣的看法：若對展望下修幅度低於市場預期或接單趨於明朗，有利激勵台股進一步上攻。

魏永祥指出，整體而言，即使下半年科技股面臨庫存調整，恐有旺季不旺風險，但6月台股已大幅修正，融資餘額亦大幅減碼，故股價、評價、籌碼面等均已大致提前反映上述利空，加上國安基金進場護盤，除非出現重大系統風險，否則14,000點支撐性仍強，預期下半年仍有次產業或個股表現的機會。類股操作上，看好族群中，電子股以晶圓代工、IC設備、IC載板、光電、網通、電子零組件等為主；傳產股以紡織、生技、解封受惠等族群為主。

（時報資訊 張漢綺）