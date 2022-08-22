8檔金融股法說車輪戰！中信金明打頭陣

台股法說會主角換人當！科技股法說大致告一段落，8月下旬交棒給金融股，由中信金（2891）、台新金（2887）及上海商銀（5876）於23日（本周二）揭開序幕，開發金（2883）選定於26日召開法說會，金控雙雄之一的國泰金（2882）則於29日召開，新光金（2888）選在30日，彰銀（2801）、第一金（2892）排程至月底。除了金融股，重磅法說還有22日的富邦媒（8454），23日的聯電（2303）、緯穎（6669）、瑞昱（2379），24日的矽力*-KY（6415）、和碩（4938），26日裕融（9941），30日友達（2409）。

上市金融股今（22）日下跌12.04點或0.75％、收1597.44點，摔下10日線，法說行情尚未發酵。國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，單論金融股，市場預期將聚焦升息循環下的獲利與總經展望、升息對淨利差挹注、股債齊空對資本適足率影響，及下半年獲利成長動能、與股債策略等布局等。

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將於本周登場，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將於台灣時間26日晚間在傑克森洞年會上發表演說，Wrightson ICAP首席經濟學家克蘭道（Lou Crandall）預估，鮑爾這場演說的核心，將會聚焦在即便經濟衰退也要抑制通膨的決定。屆時鮑爾是否會預告9月升息幅度，市場屏息以待。

（旺得富理財網 廖小蕎）

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