另類災難財！缺電缺水受惠股 面板也入列

熱浪來襲，兩岸用電量拉「緊」報。氣象局示警，台灣各地高溫還有可能續創新高，台灣本島僅新竹市、嘉義縣沒有在高溫警戒區內，外島金門也亮起黃燈，共有18縣市要特別留意高溫危害。其中今（22）日花東可能飆出38度以上極端高溫，預估極端高溫將持續至週二上半天，台東金崙出現攝氏39.1度高溫，台北市士林科教館也測得攝氏38.3度，台東長濱攝氏38.2度，中國大陸也面臨持續極端高溫天氣。

摩爾投顧分析師何基鼎認為，極端氣候影響，中國大陸乾旱問題擴大，限電問題暫時無法解決，將影響中國太陽能、面板產業的產能，相關台廠則有望受惠，面板類股群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）；太陽能面板廠安集（6477）、元晶（6443）、太極（4934），另外太陽能重要原料多晶矽，有機會轉單台廠達方（8163）值得留意。

中國大陸持續發布高溫紅色預警，導致多地電力負荷激增，出現「缺電潮」，四川、重慶已相繼啟動「有序用電」，讓電於民，經濟重鎮浙江、江蘇等地也面臨電荒，甚至已經出現「拉閘」。除了高溫，「缺水」問題尤為嚴重，7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成，為1961年以來同期最少，江河來水也偏少兩到八成。

何基鼎指出，全球乾旱問題持續擴大，台灣再不下雨，也即將面臨缺水的問題，相關水資源概念股國統（8936）、千附（8383）、中宇（8383）、鉅邁（8435）等抗震不跌，可伺機進場。

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（旺得富理財網 黃順德）

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