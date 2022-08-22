造紙類股飛揚 生技四天王亮燈 28檔氣色佳

台股今（22日）加權股價指數收盤報15,245.14點，跌163.64點，跌幅1.06％，成交量為1,994.23億元。

生技族群四天王「天國一輝」，開盤漲勢強勁，中天、杏國、合一、杏輝全面叩關漲停，資金大舉湧入生技股，智擎、威健生技、益得、台生材、德英、安克等多檔同步漲停。

而國內第三大家用紙廠正隆（1904）喊漲衛生紙售價，最高漲幅達兩成，投資人看好紙廠調整售價，有利成本轉嫁、獲利改善，包括永豐餘、華紙、榮成等造紙族群22日股價逆風高飛， 漲幅逾2％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計天瀚（6225）、全宇生技-KY（4148） 、 智擎（4162）、元隆（6287） 等28檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以造紙、生技類股波動最大，分別上漲2.07％、1.1％，運輸股跌幅明顯，下跌2.59％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有11檔，前9名皆觸及漲停，依序為天瀚、全宇生技-KY、杏輝（1734）、晉弘（6796）、科風（3043）、三洋實業（1472）、錼創科技-KY創（6854）、中視（9928）、達能（3686）、威強電（3022）。

上市股今跌幅超過6％的有11檔，前10名有新世紀（3383）、矽力*-KY（6415）、譁裕（3419）、華上（6289）、AES-KY（6781）、中砂（1560）、康控-KY（4943）、來頡（6799）、威盛（2388）、大立光（3008），其中新世紀與華上跌停。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、長榮（2603）、金橋（6133）、友達（2409）、聯電（2303）、燿華（2367）、宏達電（2498）、台新金（2887）、訊舟（3047）、元晶（6443）。

上櫃有20檔9.5％以上漲幅，累計共19檔亮燈漲停，智擎、元隆、杏國（4192）、綠電（8440）、威健生技（6661）、益得（6461）、台微醫（6767）、中茂（5205）、台生材（6649）、台灣銘板（6593）、中天（4128）、德英（4911）、合一（4743）、福裕（4513）、先益（3531）、富喬（1815）、兆遠（4944）、安克（4188）、通訊-KY（6404）、富榮綱（3115）、台康生技（6589）。

今日上櫃有9檔股票有6％以上跌幅，跌幅前9名有宏易（4530）、聯一光（3441）、振宇五金（2947）、辣椒（4946）、地心引力（3629）、萬潤（6187）、建達（6118）、信驊（5274）、商之器（8409）。

上櫃成交量前10名個股依序為健喬（4114）、新盛力（4931）、元太（8069）、華盈（3520）、光環（3234）、太景*-KY（4157）、富喬（1815）、台半（5425）、廣運（6125）、晶宏（3141）。

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