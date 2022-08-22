8/22盤中熱門焦點股

今（8/22）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）合一強鎖漲停 中天、鑽石生技同High

合一(4743)新藥傳捷報，將搶攻傷口照護上千億元市場商機，今日開盤跳空鎖在漲停板200.5元，超過2.2萬張買單搶著要買，而同集團的中天(4128)也強勢鎖在漲停板61.1元，買單高掛近3萬張要搶進，另外，集團在興櫃市場的鑽石生技(6901)約持有合一5%，晨盤股價狂漲2成以上。

合一傷口外用乳膏Bonvadis(ON101)通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性（Substantial equivalent）認定及上市許可。合一表示，將儘速對接受以美國FDA 510(k)簡易註冊國家，提出上市申請。

而在新藥方面，新藥部分，三期臨床試驗已完成15家試驗中心第一階段收案評估，並與美國糖尿病足權威David G.Armstrong合作，也與藥監單位進行法規與科學的溝通，必要時將提出減免申請，合一表示，目標2025年完成美國NDA(新藥上市申請)時程不變。

據Reportlinker.com市場調查報告書指出，全球先進傷口照護產品市場的年複合成長率為6.5％，預計2026年可達139.44億美元（約合新台幣4197億元）。

合一的糖足潰瘍新藥速必一(ON101)，去年已取得台灣TFDA上市許可，另外，在其他國家進度方面，目前也獲越南衛生部藥品管理局(DAV)、馬來西亞藥管局(NPRA)、菲律賓藥管局(PFDA)受理FESPIXON糖尿病足部傷口潰瘍新藥註冊申請(NDA)。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）富喬H2謹慎樂觀 連2日漲停

富喬(1815)前7月合併營收為28.79億元，年減5.06%，富喬總經理陳壁程表示，下半年電子等消費性產品預期需求將走低，然工業級產品未來市場需求相對穩定，謹慎樂觀看待下半年獲利預估，今天盤中股價逆勢漲停，連兩個交易日漲停創下今年4月6日以來新高。

富喬主要產品為電子級玻纖布，以及工業/電子級玻纖紗，富喬今年上半年營業淨利為1.86億元，受到長期投資持股股價走跌影響，稅後盈餘為5818萬元，每股盈餘為0.14元，累計前7月合併營收為28.79億元，年減5.06%。

富喬玻纖紗現有虎尾及斗六有兩座廠，其中虎尾年產約4.6萬噸玻纖紗，斗六廠年產約3.6萬噸玻纖紗；在電子級玻纖布方面，富喬斗六廠年產12000萬米，大陸東莞廠有400台織布機，年產9360萬米。

展望下半年，陳壁程表示，由於俄烏戰爭、疫情、通膨等因素，預期下半年電子等消費性產品需求走低，然工業級產品今年上半年銷售較去年成長10%，未來市場需求亦相對穩定，謹慎樂觀看待下半年獲利預估。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.富喬(1815)：工業級產品需求穩健，H2謹慎樂觀，上跳登漲停板。

2.泰昇-KY(8480)：搶私募基金收購溢價財，早盤再大漲9%，惟接近收購價，未見漲停。

3.合一(4743)：傷口乳膏獲美核准上市，搶攻傷口照護上千億元商機，激勵跳空鎖漲停，攻克200元及半年線。

4.杏輝(1734)：H1每股賺0.87元，獲外資連6買點火，早盤急拉漲停，站上4個月高價。

5.中天(4128)：合一新藥傳捷報，集團股灑花慶賀，早盤跟進亮燈漲停，一舉攻克60元、季線與半年線。

6.智擎(4162)：外資連5買相挺，近期股價一路向上攀高，盤初火速攻頂，衝上逾3年高點。

7.瑞鼎(3592)：大尺寸驅動IC出貨有望在2023年回成長軌道，股價反彈逾4%。

8.怡利電(2497)：H2營運看好+5日線有撐，盤初一度逆漲約0.8%，扮汽車股撐盤要角。

9.三陽工業(2206)：19日外資轉買超57張，盤初回測季線有撐，股價逆漲約0.6%。

10.永豐餘(1907)：衛生紙掀漲風，雖仍未表態，但盤初股價仍逆漲近4.5%，躍過季線。

11.正隆(1904)：H2審慎看工紙市況、衛生紙擬漲價反映成本，獲外資連日擴大買超，盤初股價續逆漲逾2.6%。

12.台積電(2330)：多空雜陳，雖有通吃HPC大單利多，但股東人數連六周下滑且外資持續調節賣超，盤初股價探至510元，月線警報響。

13.康舒(6282)：消費性電子市場疲軟，Q3毛利率下滑，利空跌幅有限，早盤一度走揚約2%，站穩短均之上。

14.騰輝電子-KY(6672)：旺季加持H2回升，早盤大漲8%，為近2個月新高。

15.金寶(2312)：上半年獲利大幅成長，推升股價創7月以來新高，多突衝過高檔盤整區間，今早逆揚2%再突破。

16.泰山(1218)：回檔於32元附近有撐，搭配大股東積極買進護航，下跌空間有限，逆勢走高1%。

17.東哥遊艇(8478)：外資、投信齊作多，早盤再拉一波，惟短線漲停疑慮，300元門前止步，留上影線。

18.中興電(1513)：氫能布局有成，預計2025年前營運可望逐年成長，攻勢再起站上所有均線。

19.泰茂(2230)：上半年EPS創3.26元佳績，股價拉第四根漲停達30.4元。

20.陽明(2609)：上周外資賣超4萬3479張為賣超個股首位，股價再跌逾3%，摔落所有均線。

21.長榮(2603)：航運報價續跌，近期外資賣超，開低走低跌逾2.5%。

22.慧洋-KY(2637)：上半年EPS創9.3元新高，但BDI指數續跌，開低走低跌近5%。

23.聯發科(2454)：旺季不旺，外資持續賣超，股價開低失守月線。

24.矽創(8016)：上半年賺逾兩個股本，全年拚賺逾四股本，股價重啟漲勢，勁揚逾5.5%站上短均。

25.揚秦(2755)：H1每股純益3.06元，7月營收創新高。今日除權息股價穩揚。

26.健喬(4114)：上半年豐收，EPS達1.61元，預期今年營收可望有雙位數成長，延續上周五攻頂態勢，早盤續衝高5%，再寫逾7年高價。

27.元晶(6443)：四川大限電，太陽能引爆漲價效應，晨盤放量彈升近1.5%，重返半年線。

28.康普(4739)：上周五獲三大法人聯手買超相挺，早盤價量俱揚大漲半根停板，攻克季線。

29.聯邦銀(2838)：獲外資連9買，股價呈現連6紅，晨盤放量勁揚逾2.5%，續寫波段高。

（旺得富理財網 即時組）

（4）正隆喊漲衛生紙售價 造紙族群股價高飛

成本壓力撐不住！國內第三大家用紙廠正隆（1904）喊漲衛生紙售價，最高漲幅達兩成。國內造紙廠終於打破僵持，投資人看好紙廠調整售價，有利成本轉嫁、獲利改善，包括正隆、永豐餘、華紙、榮成等造紙族群22日早盤股價逆風高飛，漲幅皆超過3％。

截至今日早上9點半，台股下跌128點，惟造紙族群股價一片紅通通，正隆股價上漲1.05元、來到29.55元，漲幅3.68％。其他像是永豐餘、華紙、榮成股價漲幅也都超過3％。

向來行事低調的正隆，上周五法說會預告，為了反應成本，公司正與通路賣場積極溝通，下半年擬調漲衛生紙售價，依照不同產品及通路，預計調幅介於5％至20％。

正隆旗下擁有春風、蒲公英等衛生紙品牌，為國內第三大家用紙廠，此次率先發難，外界關注其他廠商是否跟進？居國內市占第二的永豐餘對於調價雖仍不願鬆口，但強調會「謹慎因應原物料成本變化」，外界預期永豐餘稍後跟進的機會大。

法人分析，今年以來包括紙漿原料、煤炭燃料，以及運價同步狂飆，各紙廠皆面臨強大成本壓力；惟在需求端，比起前兩年的衛生紙之亂，或是去年上半年的搶紙箱風潮，今年造紙業市況不如先前，導致紙類產品的成本轉嫁並不順利。

尤其衛生紙為民生必需，消費者對於衛生紙價格敏感度高，各廠商紛紛苦撐，不敢輕舉妄動。相較於外商好市多（Cotsco）衛生紙從去年底到今年7月已經漲了三波，累積漲幅超過兩成。國內廠商的漲價動作相對客氣，僅永豐餘2月底宣布調漲衛生紙售價平均約8％；正隆則低調透過取消通路端折價等方式，間接提升衛生紙售價約5％~10％。

惟正隆總經理張清標表示，今年以來，包括原料、燃料等衛生紙相關成本價格上升幅度是50％~60％，同時間產品價格漲幅不到一成，根本是杯水車薪，售價完全無法反應成本，此次漲價動作是不得不然。（工商時報 曾仁凱）

（5）四川限電牽引漲價聯想 太陽能族群早盤強勢

中國四川限電措施延至25日晚間12時，早盤太陽能族群股價漲跌互見。法人指出，四川是太陽能多晶矽材料生產重鎮，市場預期太陽能材料價格將有一波漲勢。

太陽能導電漿廠國碩早盤股價上揚1.3%，太陽能多晶矽晶片廠達能一度大漲近6.4%，太陽能電池模組廠元晶一度勁揚近3.4%；太陽能廠茂迪、聯合再生、碩禾早盤股價遊走平盤上。

中國四川省連續6天對工業企業限電停產，相關措施再延5天，從21日起到25日夜間12時；四川當地媒體21日報導，四川限電措施衝擊西南地區汽車、半導體和電子消費品生產。

本土法人分析，中國四川限電措施延長，由於四川是太陽能多晶矽材料的生產重鎮，預期隨著多晶矽供給減少，價格將再墊高，加上下半年是全球太陽能進入年底裝機高峰，太陽能設備和材料價格將有一波漲勢。

茂迪在6月下旬表示，下世代大尺寸太陽能電池、模組產品將進入市場，可為營運添增動能，下半年表現可望優於上半年。（中央社）

（6）今年獲利拚賺逾四股本 矽創強彈

驅動IC廠矽創（8016）上半年在賺進逾兩個股本後，進入下半年無懼消費性市場低迷，車載、工控出貨穩定成長外，智慧物聯網（AIoT）驅動IC出貨將在第三季回溫。法人預期，矽創全年平均毛利率仍有望保持在50％，且獲利可望超過四個股本以上，且2023年有望重拾成長動能。

消息面激勵矽創無畏台股在周一（8/22）拉回百點整理，仍開高走高，迄上午10：31的市價暫報189.5元，大漲5.57%，表現不錯。

進入下半年後，消費性市場持續低迷，但車用、工控等市場需求仍持續穩健成長。法人指出，矽創因歐系車用客戶驅動IC訂單放眼到年底，不僅出貨持續看增，產品單價亦相對消費性驅動IC穩定，且POS機、企業用品等工控需求第三季出貨有望季增一成，呈現出貨連三季看增。

不僅如此，先前市場需求放緩的AIoT產品線，客戶亦在第三季中開始重啟拉貨需求。法人表示，矽創透過驅動IC切入美系及中系供應鏈的AIoT市場，客戶鎖定第四季的消費購物旺季，正重啟拉貨動能，且訂單有機會延續到第四季。

事實上，矽創在車用驅動IC市場手握多家歐系車廠大單，至於在工控驅動IC市場市占率更高達五成以上，在車用、工控需求相對穩定下，讓矽創在這波驅動IC寒冬中，營收及獲利表現都相對穩定。

矽創公告上半年財報，合併營收為101.31億元、年成長5.8％，平均毛利率53.4％、年增0.6個百分點，歸屬母公司稅後純益25.12億元、年成長7％，賺進超過兩個股本，每股淨利20.94元。

法人指出，矽創在下半年可望持續受惠車用、工控等需求穩健成長，相關驅動IC出貨同步看增，加上AIoT拉貨動能可望在第三季回溫，下半年業績可望力拚與上半年持平，全年平均毛利率有機會達到50％左右，且獲利將有望挑戰賺進超過四個股本，雖未能優於2021年的新高，但仍可望創次高水準。

且驅動IC市場在第三季進入大幅度庫存調整，且第四季預期將持續庫存調節，終端市場庫存水位有機會在年底前或2023年初落底。法人圈看好，矽創2023年出貨有機會重新升溫，推動營運向上成長。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（7）電動車後市俏 材料廠康普、美琪瑪同歡

電動車大廠特斯拉日前公布第二季財報優於市場預期，營收169億美元，年增42％，每股盈餘（EPS）也達2.27元，年成長57％後，激勵台廠供應鏈包括國內正極材料雙雄康普（4739）、美琪瑪（4721）股價短期穩步走高。

康普與美琪瑪周一無畏大盤拉回百點，雙雙開高震盪趨堅，迄上午10：51的漲幅，暫報4.51%、4.18%，表現不錯。

電動車發展趨勢確立，特斯拉第二季財報繳出亮眼成績，原先市場擔憂的上海封控、德國及德州擴廠高昂成本拖累財報等問題，均未構成太大壓力。

展望下半年，客戶對電池材料需求仍強，法人分析，康普硫酸鈷、電子級硫酸新產能均按計畫進行，預估可望於下半年開出，並挹注營運動能走揚。

美琪瑪後市將持續積極研發電池材料新化學品，法人指出，下一關鍵將會落在鋰電池回收業務，美琪瑪目前已配合客戶建立回收設施、提供純化再萃取金屬服務。（工商時報 鄭郁平、數位編輯）

（8）和碩啟動「雙長」制 外資給予目標價逾70元

和碩(4938)8月以來連續2波高層人士異動，「雙執行長」、「雙技術長」制正式啟動。投資人對於和碩的高層異動討論度相當高，認為和碩將從NB，手機代工領域，轉攻車用市場的看法相當多，和碩在iPhone手機代工的市占飽受立訊威脅，也有投資人評論和碩的經營模式「鴻海化」，預估今年和碩車用相關營收年增可達2位數。近期包括富邦證、里昂證及瑞銀證等給和碩目標價都在70元之上。

和碩8月以來共宣布了2次的高層人事異動，首先，和碩在8月11日董事會通過布達新的共同執行長人選，剛滿73歲的廖賜政卸下執行長職務，改由和碩第五事業處總經理鄧國彥、和碩集團子公司海華科技總經理鄭光志接棒，不僅是和碩年輕一輩接班梯隊正式上陣，也是和碩管理階層首度採用雙執行長模式，新人事案都於8月12日生效。

之後，新的共同執行長做高層人事、如營運長、技術長等新的經營團隊異動。第二波高層人事異動案在8月19日出爐，和碩宣布，新任技術長為董事長特助徐衍珍、研發暨工程資深副總經理王炳欽，這也開了科技下游產業、雙技術長的先例。原營運長姚德慈，同樣在新任執行長接棒後卸下職務。兩位新任執行長將分擔原有營運長的日常工作內容，現階段不會有營運長繼任人選。

新任的技術長之一王炳欽，在華碩、和碩分家後，曾出任華碩筆記型電腦第一事業群總經理，離開華碩後進入和碩，也曾擔任和碩第一事業群總經理，2016年則被調任為研發暨工程資深副總經理，在內部被視為研發實力堅強。

第二位技術長徐衍珍，近年帶領和碩伺服器業務第18事業群，以及網通產品事業第六事業群旗下新成立的「5G產品事業處」，專注伺服器及5G網通應用，希望重新做大伺服器事業。（時報資訊 任珮云）

（9）亞系外資保守看 矽力-KY*評價遭雙降

亞系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告，預計在消費性電子疲軟加上大陸競爭者在產能鬆動下更加積極，都將成為矽力-KY(6415)挑戰，故將矽力-KY*目標價由600元調降到480元、評等由持有調降到減碼。

亞系外資表示，矽力-KY其消費性電子產品比重較高，故受到這波景氣修正影響，也使得其股價表現停滯，有鑑於整體市場競爭可能會比過去的周期更為激烈，將矽力-KY目標價由600元調降到480元、評等由持有調降到減碼。

亞系外資表示，隨著下半年以及明年晶圓產能鬆動，恐使矽力-KY*的毛利率面臨壓力，目前因為8吋代工產能和新產能的鬆動，PMIC(電源管理IC)緊張度緩解，尤其二線代工廠較為顯著，如力積電(6770)、世界(5347)等，整體利用率在第三季將下降至80~85%。

因此，預計將看到更多8吋晶圓廠產能從驅動IC重新分配到PMIC，這將導致PMIC供應過剩。不僅如此，德儀預計將擁有多個新的12英寸晶圓廠，其PMIC下半年將會有量產增加，更在未來1~2年持續增加。

亞系外資表示，矽力-KY在伺服器和汽車領域的營收預計今年占比營收3%，這恐不足以抵消其消費者、通信和PC放緩的衝擊，消費相關營收仍占矽力-KY營收比重約52%，另外，市場一直相信矽力-KY*能在大陸市場獲得市占率以維繫其毛利率。

然而，目前大陸的潛在競爭者持續加入，加上由於可以獲得更多的8吋產能，將對市占率更加積極，故將矽力-KY*今明兩年每股收益下調7%、19%，分別為18.25元、19.19元，毛利率也將回落到52%以及49%。（時報資訊 王逸芯）