群益看好鋼鐵等4類股 康和:本周看15,700

康和投顧預期本周指數區間15,000-15,700點

台股今年初開盤迄8月19日共153個交易日，集中市場總成交值為40兆5,447.06億元，日均值為2,649.98億元，股票成交量週轉率為75.97％。

康和投顧預期本周指數將在15,000-15,700點區間震盪，本周看好七題材類股，包含：台積電供應鏈、網通股、蘋果概念股、汽車零組件及車用電子股、矽晶圓股、金融股、鋼鐵股等。

康和投顧分析指出，彙整近期五項國內外利多因素，包含：

1.台積電重申3奈米擴產將維持原計畫進行，據指出，今年底蘋果將是第一家採用3奈米投片客戶，英特爾明年下半年將擴大採用3奈米生產處理器內晶片塊，超微、輝達、高通、聯發科、博通等，會在明後年陸續完成3奈米新晶片開案。

2.沙國主權財富基金「公共投資基金」（PIF）第二季投資75億美元，大舉買進17檔美國藍籌股，從Alphabet、微軟，再到摩根大通，皆是PIF相中之標的。

3.上市櫃公司第二季財報稅後純益1.07兆元（含15家金控），季減7.7％、年增2.6％，上半年稅後純益2.19兆元，年增7.8％，為歷年第二季及上半年最佳獲利。

4.全球疫後秩序逐步恢復常軌，汽車零組件供貨、海運供應鏈逐漸順暢，中國車市在鼓勵產業政策發酵下，消費者採購意願大增，牽動車廠備貨力道向上。

5.投信持續連買，投信今年來主要加碼時間點多落在指數位處高檔之際，研判第三季底結帳壓力相對不大。

群益證券本周看好蘋果供應鏈等四類股

8月19日全體上市公司總市值為48兆1,167.15億元，較前周五（12日）總市值增加3,845.62億元，周增幅為0.81％。

群益證券本周看好四大題材類股，包含：蘋果供應鏈、電動車、生技新藥股、鋼鐵股等，看本周台股指數區間為15,000-15,600點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國七月消費者物價指數CPI年增率為8.5％，回落主因是美國汽油零售價格下降，西德州原油跌破90美元，代表未來2-3個月CPI仍持續緩步回落，顯示升息循環接近高峰。

2.七月烏克蘭和俄羅斯達成協議，八月至少18艘船隻離開烏克蘭黑海港口，而且聯合國促請俄羅斯食品和化肥出口，全球糧食危機暫時解除，糧食價格回落。

3.8/18台股集中市場因美股下跌而拉回，但櫃買指數持續創波段新高，反應出中小型利基電子股以及生技股獲得內資追捧，權值股受基本面影響較大，中小型股則以題材為主，內資投資信心恢復持續回流。