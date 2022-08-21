8/22盤前》卡位電動車、元宇宙 2檔吸睛

台股今（8/22）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.第23屆瑞信亞洲科技論壇（Asian Tech Conference）即將登場，作為外資年度三大論壇盛事壓軸場，不僅將在蘋果新iPhone發表前剖析消費性電子潮流，瑞信論壇邀集百家以上海內外企業參與，與機構投資人第一手交流，也將在台股反攻之路上捎來暖意。

瑞信證券目前對台股年底指數預期為15,000點，主要還是擔心全球經濟衰退的風險，不過，瑞信台股策略分析師許忠維認為，如果台股企業獲利下修幅度縮減，台股能以最平穩方式度過，指數樂觀預期上看17,500點。

2.高效能運算（HPC）年度技術大會Hot Chips 34本周登場，包括英特爾、超微、輝達、Cerebras、壁仞（Biren）、聯發科、安謀（Arm）等大廠，均將在展期揭露新一代HPC晶片技術細節，電動車大廠特斯拉亦將說明Dojo處理器規格，晶圓代工龍頭台積電憑藉在7奈米及5奈米等先進製程及3DFabric先進封裝領先地位，囊括所有晶圓代工訂單成為最大贏家。

3.驅動IC廠矽創（8016）上半年在賺進逾兩個股本後，進入下半年無懼消費性市場低迷，車載、工控出貨穩定成長外，智慧物聯網（AIoT）驅動IC出貨將在第三季回溫。法人預期，矽創全年平均毛利率仍有望保持在50％，且獲利可望超過四個股本以上，且2023年有望重拾成長動能。

4.儘管下半年消費性市場氛圍依舊保守，但蘋果新品備貨需求穩健，仍將為相關供應鏈帶來成長動能，其中正崴（2392）、良維（6290）均看好下半年受惠傳統旺季效應以及新品拉貨需求，對於後市營運不看淡。

5.消費性電子下半年銷售動能急速減弱，相關半導體生產鏈進入庫存調整，但晶圓代工龍頭台積電對下半年展望維持樂觀，年底前持續滿載投片，先進製程產能仍然供給吃緊，主要關鍵在於高效能運算（HPC）晶圓代工訂單湧現，抵銷了消費性晶圓代工需求放緩風險。

6.大型權值股熄火，內資點火中小型股，篩選月線翻揚、股本小於50億元，法人上周買超，且成交量大的中小型股，包括台半（5425）等16檔個股，股價活跳跳。

包括台半、健喬、中砂、寶齡富錦、興農、希華、智擎、巨庭、廣運、亞力、致伸、麗正、正文、精材、浩鑫、智原等16檔個股，因股本輕盈，在買盤推升下，股價輕舟已過萬重山。

7.全球經濟恐陷衰退疑雲揮之不去，花旗環球證券高度關注傳產次族群防禦力，希望謀定而後動、擬出即便在全球衰退情況之下也能持久的投資策略，最看好內需消費族群後市。

8.消費性市場低迷，連帶衝擊面板及驅動IC市場。不過法人認為，電視市場在2021下半年就開始逐步進入庫存調整，在歷經大幅度調節後，最快將有望在年底前落底，拚2023年重新回溫。屆時聯詠（3034）、瑞鼎（3592）大尺寸驅動IC出貨有望在2023年回成長軌道。

9.外掛式觸控面板市場萎縮，觸控面板廠也紛紛轉型求存。GIS-KY業成（6456）投入電動車和元宇宙兩大領域，在后里新廠投資電動車和元宇宙產能，包括車用鍍膜玻璃、車用觸控解決方案、光學產品等。TPK-KY宸鴻（3673）則是開發車載顯示系統，預期二～三年內車載產品營收會有倍數成長。（閱讀全文）

10.宏正自動科技（6277）上半年受到部分元件缺料難解、歐洲市場因戰爭影響企業支出緊縮，獲利表現略較去年同期下滑2％、EPS 2.49元。惟展望後市，宏正樂觀看待接單需求已逐步回溫，能見度直至第四季，雖仍將受到供應鏈及運輸等挑戰，不過全年營收力拚回穩至2019年的50億元水準以上。

11.銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）上半年受到中國封控、戰爭、通膨等不利因素干擾，營運放緩，雖然大環境的利空仍在，但騰輝電子-KY預期第三季仍會有基本旺季水準，下半年業績逐步回升可期。

12.資訊服務廠商叡揚（6752）上半年與第二季營運表現繳出亮眼成績，上半年獲利寫下歷年同期以來新高，董事長張培鏞表示，展望下半年營運，ESG浪潮、無紙化、資安等浪潮興起，也將帶動叡揚在公文系統、知識協同合規系統、金融徵授信系統等。此外，新產品如對話機器人平台、智慧追蹤平台等，也已在多個產業陸續開花結果，預期整體下半年營運表現將優於上半年。

13.合一生技（4743）新藥開發大獲捷報！旗下「傷口外用乳膏Bonvadis」（ON101）通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性（Substantial equivalent）認定及上市許可，未來將可進軍傷口照護上千億元市場商機，為營運添加好彩頭。

14.繼6月台股跌近2,000點之後，7月再跌破萬四後上演破底翻揚走勢，上市櫃大股東也急著在行情大跌中加碼，據統計，大國鋼（8415）、全友（2305）、泰山（1218）、農林（2913）及永光（1711）等公司，大股東或董事大舉敲進5,000張以上至近萬張。

15.篩選上周外資至少連五個交易日買超股計有157檔上市櫃股，最長為興農的連29日買超，若進一步篩選在連五買超以上期間，買超張數1萬張以上有：華南金、興農、精英、美時、金像電、希華、元太、永豐金、力麗、第一金等十檔。其中，電子占四檔，金控及傳產各占三檔。

16.生技產業策略諮議委員會議（BTC）9月5日～7日登場，海內外生技專家將合力盤點產業政策，推波生技類股再成話題；第二季獲利耀眼、進入旺季效應的業績股、擴廠和結盟股受關注，台康生（6589）、佐登-KY（4190）、杏輝（1734）、生達（1720）、全宇-KY（4148）有機會領軍。

17.大陸官方為刺激經濟，5月底、6月初公布33項補助措施，但大陸各省市政府迄今尚未公布實施細則，只有新能源車下鄉及購置稅減半徵收優惠政策發酵，不少大陸本土及外資汽車廠開始添購設備，帶動上銀（2049）、全球傳動（4540）兩家傳動系統元件廠大陸新能源相關產業訂單持續成長，今年上半年獲利、前七月合併營收，均穩定增長，表現優於工具機廠。

18.寶島科（5312）旗下寶島、文雄、鏡匠、快時尚Solomax、米蘭，及La Mode等六大眼鏡直營店，截至今年7月底，累計今年展店家數10家，下半年預計裝潢資本支出約1,200萬至2,000萬元，預定今年底前再展店3～5家，屆時，集團全年展店家數達13～15家，高於原設定展店5～10家。

19.過去兩年疫情讓全球供應鏈大亂，再加上俄烏戰爭及氣候變遷等因素，促使美國企業重新檢討全球化策略，決定讓供應鏈回流本土，使海外職缺移回美國的數量在今年創新高。

20.今年來散裝航運市場破天荒出現反差行情，小船運價首度一路跑贏大船，據8月最新行情，超輕便型小船平均日租金逾1.8萬美元，遠高於海岬型大船6成以上，引發大船搶小船生意，大陸內貿船跑出外海搶國際船市場，因應二大競爭新現象，台灣散裝族群積極調整船隊結構應戰。

以中小型船隊為主力的慧洋海運，持續增加運力擴版圖，今年共交付Handy及Panamax各三艘新船，都已簽訂穩定租約，總計集團旗下有多達141艘船舶，明、後年將再陸續交付11艘節能新船。

21.台股持續瞄準「萬六」大關反攻，研究機構則把目光放到長線商機，尋找具題材或獲利起飛指標股，中信投顧看好，愛普*（6531）得高潛力產品線挹注，明年營業獲利重新起飛，初評「買進」；法人機構也青睞中興電（1513）長線具綠能題材，下檔有殖利率保護。

22.半導體產業短線雖遭遇庫存調整逆風，但中長期受惠車用、AI、HPC等應用需求不減，發展趨勢穩健向上，建廠進度並未放緩。根據SEMI預估今年全球前段晶圓設備支出將成長20％，連三年創新高，相關廠務設備商業績預料將維持高檔，帆宣（6196）、京鼎（3413）在手訂單強勁，營運展望正向。

23.錼創科技-KY 18日掛牌之後，順利上演蜜月行情，累計漲幅達20％，股價位居類股龍頭，錼創科技帶頭拉高類股評價，激勵Micro LED概念股士氣大振，多檔個股上周同步創下波段新高紀錄，並挑戰填息，錼創成功掛牌也造就新一代的科技新貴，董事長暨執行長李允立身家增逾4.6億元。

24.今年以來股市走跌再加上經濟前景不明，使全球創投公司對新創事業投資相對謹慎，手頭現金堆積如山在7月達到將近5,390億美元，與去年底相比增加超過1,000億美元並創下歷史新高。

25.電動車銷售夯，台灣買家瘋搶，根據統計，今年前七月國內新領牌電動車總數達6,444輛、年增67％，幾乎追平去年全年總量，更遠優於前七月整體車市衰退7.1％的表現。這股「油轉電」的購車趨勢，正加速在台灣市場發酵，鼓舞車商加速導入新款電動車。

B.利空因子：

1.四川缺電危機持續擴大。先是20日晚間無預警宣布將限電措施延長到25日，緊接著宣布21日零點開始，首度啟動最高級別的突發事件能源供應保障的一級應急回應，可見供電情況仍在惡化。延長限電直接衝擊當地半導體、化工、鋰鹽、太陽能等行業產能，企業只能咬牙苦撐。

2.防疫險幾乎要拖垮台灣超過2/3的產險業者，也使「旅平險」受牽連受到衝擊。金融圈人士透露，產險公會已將新版的旅平險內容送抵保險局，目標希望能在今年9月上路，和之前最大差異在於「兩大不理賠」，一是海外突發疾病住院不理賠，二是旅遊不便險的理賠項目幾乎全面取消。

3.英國最大貨櫃港菲力斯杜（Felixstowe）因碼頭工人不滿薪資漲幅低於通膨率，自21日起發動8天罷工抗爭，恐怕讓供應鏈問題惡化，更多企業蒙受損失。

4.財政部所得稅下會期改革將以企業最低稅負制與租金扣除額等兩大主軸，其中，企業最低稅負制徵收率擬從12％提高至15％，有望2024年上路。至於綜所稅個人扣除額改革，租金扣除額12萬元決改列特扣額，且設排富條款，至於其他項目尚未有共識。

5.大陸爛尾樓、限電風暴，波及營建、製造業，載運大宗原物料的散裝船市也難逃運價殺盤命運。據19日報價，主要載運鐵礦石的海岬型船平均日租金續跌近千美元、至6,267美元，已不及成本價的半數，拖累波羅的海綜合運價指數BDI下挫至1,279點，雙雙寫下今年來新低。

航商表示，大陸是最大原物料進口國，今年來除了疫情封控持續影響需求，爛尾樓6月底開始延燒至今至少15個省、上百個城市，加上8月起限電範圍擴大，是造成散裝船舶運價在5月來到今年高峰後反轉，在下半年變盤的三大因素。

6.行政院會25日（本周四）將通過112（明）年度總預算案，歲出約逾2.7兆元、歲入2.54兆元，雙破新高，其中歲出大手筆較111年度增加近4,600億元、成長逾20％，史上罕見。至於軍公教人員調薪問題，匡列歲出額度並無預留加薪空間，惟仍待蘇揆本周拍板。

7.四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司20日晚間突然宣布讓電於民措施將延長至25日24時，意味著原本將於8月20日24點結束的限電計畫將再往後延長5日，市場擔心原本已是庫存滿滿的筆電業將更為雪上加霜，惟筆電業者均表示，因有自有發電系統可以因應急單，即使時間拉長，推估影響也有限。

8.科技廠商孵小金雞，今年陸續有多檔富爸爸加持的股票IPO，替台股增添至少六檔三位數新兵，為台股市值貢獻不少，不料遭逢5～6月台股重挫，已有力智、綠界科技、廣閎科跌破掛牌價，落入「破發」的窘境，部分新掛牌股距離最高價下修幅度達三至四成，顯示量能退潮下，就連富爸爸的光環也罩不住。

9.美國企業財務長目前正鎖定資本預算、尋求刪減或延後支出，為了一旦經濟轉疲，他們將被迫緊縮腰帶預做準備。

企業顧問表示，鑒於未來數月美國經濟陷入衰退的風險升高，各行各業財務主管已重新檢視資本計畫，並評估若經濟出現惡化可能面臨的情況。

10.四川供電持續拉警報。為確保滿足民眾用電，鄰近的甘肅已率先啟用水電機組備用線路，每日為四川送電1.32億度。另還有13個省市共派出50台應急發電車抵達四川，馳援電力保供。不過外界憂心，高溫氣候仍將持續籠罩華南地區，應急四川電力能維持多久、是否杯水車薪，都難獲保證。

11.今年入夏以來大陸多地氣溫屢破新高。除了戶外勞動者因高溫導致「熱射病」頻傳，諸多工廠車間也因未裝設空調，工人不耐酷熱而選擇離職，而此番情況以中小型工廠最為嚴重。專家表示，即便高溫限電的情況緩解，但短期中小企業缺工問題恐仍難以解決。

12.兆豐金為兆豐產險增資，已完成第一階段的規劃。知情人士透露，兆豐金內部已經完成對於產險增資的討論，並且已達成基本共識，原則上會以RBC能維持在300％的水準為目標，因此，第一階段先增資20億元，兆豐金已準備將該方案送交即將登場的金控董事會進行討論，若獲董事會通過，兆豐金最快將在9月為產險增資。

13.面板拉貨動能疲弱，面板廠產能利用率大幅下調。CINNO Research月度面板廠投產調研數據指出，2022年7月大陸面板廠平均產能利用率為73.3％，至於台灣、韓國、日本等其他地區面板廠平均稼動率僅55％。

8月中旬受四川、重慶、江蘇等多地限電影響，部分面板工廠被迫停產，預測8月全球面板生產線平均稼動率下探六成。

14.全球經濟恐陷衰退疑雲揮之不去，花旗環球證券高度關注傳產次族群防禦力，令人意外者，係花旗環球證降評精華（1565）、美利達（9914）至「賣出」，降評巨大（9921）「中立」，建議優先避開。

15.展望不銹鋼族群下半年，法人認為，由於第三季遇到國際鎳價走跌、市場庫存偏高及需求急凍等亂流，導致鋼價下挫，各鋼廠營運壓力沉重，幾乎都在度小月，業者只能期待第四季鋼市盡快好轉，需求回溫，且希望鋼價能夠趕緊落底反彈，業績回升。

16.今年受到政府打房、升息、工料雙漲等因素影響，已衝擊房市與購屋信心，觀察大台北地區6、7月最新實價登錄，位於新北市中和左岸一帶竟出現千萬級賠售物件，其他包括新板特區等，也都有屋主賠售出場。

專家分析指出，重劃區大坪數產品因轉手性有限，一般購屋族族難負擔，才會導致斷尾求生案例，並強調，現階段是房市變動期，包括桃園青埔以及其他新興重劃區的大坪數產品，也要特別當心風險。

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