瑞信論壇來了 瑞信證樂觀台股上看17,500

第23屆瑞信亞洲科技論壇（Asian Tech Conference）即將登場，作為外資年度三大論壇盛事壓軸場，不僅將在蘋果新iPhone發表前剖析消費性電子潮流，瑞信論壇邀集百家以上海內外企業參與，與機構投資人第一手交流，也將在台股反攻之路上捎來暖意。



瑞信證券目前對台股年底指數預期為15,000點，主要還是擔心全球經濟衰退的風險，不過，瑞信台股策略分析師許忠維認為，如果台股企業獲利下修幅度縮減，台股能以最平穩方式度過，指數樂觀預期上看17,500點。



瑞信論壇將於9月5日～8日登場，本次會議仍採線上形式舉行，邀請海內外企業來自大中華地區、歐洲、日本、南韓、印度、以色列、馬來西亞、新家坡、泰國與美國等，共約110家之多，堪稱外資圈台股年度壓軸盛事。



比起過去幾次論壇舉行時的背景，本次瑞信論壇似乎更有賣點，因處在總體經濟放緩、通膨與升息壓力大增、俄烏戰爭，以及大陸如何持續控制新冠肺炎等重要變數中，論壇將是評估科技產業周期性調整幅度與時機點的重要場合。與會企業可能跳脫產業周期性限制，討論雲端、資料中心、人工智慧（AI）、5G、物聯網（IoT）、車用與電動車等新商機，瑞信邀請的產業專家也會深度剖析產業大趨勢。



目前確定參與此次盛會的台股代表性企業有：宏碁、日月光投控、祥碩、信驊、華碩、友達、致茂、貿聯-KY、仁寶、台達電、元泰、環球晶、鴻海、友達、聯發科、南亞科、聯詠、和碩、群聯、力積電、廣達、聯電、欣興、穩懋、緯穎等。市場目前將多頭集中力放在車用供應鏈上，不少參與企業聚焦車用電子市場，關注度相當高；至於面板、NB與PC、半導體族群，機構法人看前景或多或少存有疑慮，料將引起一陣討論。



參加瑞信論壇的海外企業代表包括：艾斯摩爾、AT&S、瑞聲科技、北京兆易創新、海康威視、華虹半導體、江蘇長電、中芯國際、韋爾半導體、夏普、SUMCO、東芝、三星電子、SEMCO、SK海力士、Amkor、英特爾等。