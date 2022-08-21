外資挺雙虎！面板股利空不跌 專家揭原因

面板二哥群創（3481）上周法說會釋出面板樂觀展望，預告年底可望落底，激勵低接買盤進駐，上周五更一舉爆出大量，外資單周進敲面板雙友達（2409）、群創各39,198張及18,258張，分別列居買超第一大及第四大，顯見外資也看好後市表現。

外資上周大買面板雙虎，主要是群創法說會釋出面板今年景氣有望落底，且面板股價偏低，雙虎利空出盡之後，股價大漲，不只吸引外資大買回補，本土法人也跟著買。國泰證期顧問處資深經理蔡明翰指出，「面板股已跌深」，前7月跌幅都在4至5成之間，股價基期偏低，因而股價在第二季財報公布後，反而利空不跌，突破季線關卡。

宅經濟退燒、中國封控、俄烏戰爭與通膨等黑天鵝四處飛，全球經濟停滯不前，面板需求及價格遭遇逆風，雙虎第二季都出現虧損，上半年則三虎同步出現赤字。據統計，友達、群創第二季每股分別虧損0.59元、0.45元，累計上半年各虧0.05元、0.27元，彩晶（6116）第二季每股小賺0.01元，上半年虧損0.14元。

面板廠考量市場需求下降，早已做出減產動作，惟減產幅度無法追過需求衰退，今年8月面板報價續跌，供需情形尚未好轉，友達、群創下半年壓力仍大。群創指出，市場狀況庫存去化遲緩，將調節第三季產能利用率、維持7成左右，不排除再下修至5成，並預估第三季出貨季減10％～15％。

對於面板後市，群創董事長洪進揚指出，近期兩大促銷檔期中國618銷售和美國亞馬遜的Prime Day銷售成長轉正，再加上四川限電影響面板產出，有望加速庫存去化，預期今年底會是這一波循環底部，明年初將有好的開始。

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（ 旺得富理財網 黃順德 ）