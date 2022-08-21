美西運價再崩！郭哲榮：跌破這價位快逃

上海航交所公布最新SCFI綜合指數（上海出口集裝箱運價指數）連續10周下跌，較上周續跌132.84點，來到3,429.83點，跌幅3.73％，跌點略較上周縮小，仍創去年5月中旬以來新低，其中美西線運價跌破6,000美元關卡，跌幅擴大為6.03％，美東線也跌破9,000美元大關，跌幅1.25％。摩爾投顧投資長郭哲榮表示，貨櫃三雄上半年繳出亮眼獲利，在SCFI貨櫃運價指數尚未腰斬之前，貨櫃三雄仍可來回作價差，區間操作，惟如果美西運價真的跌到3,000美元以下，那長榮（2603）就算破底，也必須忍痛出場。

德魯里世界運價指數（WCI）最新報價，周跌3％至6,224點，上海到鹿特丹、洛杉磯都下跌5％，惟上海到紐約運價已持平。貨代業者解讀，歐美持續受到通膨影響拉貨，加上大陸封城影響製造業出貨，都造成運輸需求疲軟。船公司正持續抽船減少艙位供給，支撐運價。

今年以來，外資累計賣超突破1兆元，超越前2年總和，更創下史上外資賣超新高紀錄，惟逆勢買超長榮集團、防禦型電信股、金控股及前景展望樂觀的個股，其中貨櫃一哥長榮今年每股稅後盈餘（EPS）可望突破70元，儘管由於運價10連跌，正處高檔修正，對海運鏈的發展是健康的，外資仍認為，貨櫃運價回檔有限，看好後市。至於長榮航（2618）著眼於解封商機，客運、貨運兩頭賺。

此外，長榮現金減資六成的時間已確定，減資股票最後交易日9月6日，股本將減少317.46億元，每股退還股東6元，全年每股獲利（EPS）將有機會跨越百元大關，明年長榮集團董監改選布局，即將進入白熱化階段；法人指出，現金減資除了有利於股東節稅及獲利提升，若產業基本長線無虞，近期整體盤勢回穩，且股價來到相對低檔區，有利減資題材發酵，推升股價走高。

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（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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