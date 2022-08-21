台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好網通、工業電腦等八類股

上周台股持續震盪上揚行情，周K線連七紅。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：網通股、工業電腦股、蘋果供應鏈、橡膠股、鋼鐵股、紡纖股、觀光股、自行車股等，研判本周指數將在15,100-15,700點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.蘋果即將發表新產品，相關供應鏈廠商業績以及股價有表現機會。

2.國內疫情持續趨緩。

3.各國續推財政政策。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.終端消費需求放緩，影響下半年公司業績成長動能減弱。

2.景氣衰退疑慮升溫。

3.美中兩國矛盾再起，政治緊張風險仍在。

國票投顧：指數上看15,700點

台股上周各產業類股漲跌互見，以生技醫療類指數上漲7.58％最強勢，以航運類指數下跌3.46％最弱勢。國票投顧預期本周指數在15,250～15,700點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：ABF股、航空股、特用化學股、車用電子及汽車零組件股、功率半導體股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.大盤周MACD即將翻揚，可望是自從今年2月以來，再次轉為偏多訊號，預期指數後續還有周級別的行情。

2.台股的10日線即將向上穿越季線，預期在15,260點附近會形成強勁支撐，盤勢若有回檔可持續站買方。

3.蘋果發表會將於9月登場，預期台廠相關供應鏈的走勢會開始加溫，並挹注大盤多頭上攻動力。

延伸閱讀

逆風不斷 台股基金經理人大風吹

第7洞︱台股站穩季線 達人捧中小型股

12檔台股基金 淨值破百秀實力