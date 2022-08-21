大立光玉晶光大吃蘋果單 內行洩起漲訊號

國安基金吹響的反彈號角．此波反彈千點的行情中，市場資金成交值比重在電子，鎖定的類股族群，幾乎都能看到蘋果的影子；包括「權王」台積電（2330）法說中營收成長動能在高速運算及車用半導體外，「股王」大立光（3008）法說更是確立光學族群樂觀展望。華冠投顧分析師劉烱德認為，台廠在光學元件產業上中下游組合完整，隨著應用層面擴散，相關供應鏈股價經力大幅修正之後，「光學族群春天到了」。

近日，市場證實蘋果下半年拉貨正常外，後續在高階手機iPhone15將採高單價潛望式鏡頭；蘋果相機供應鏈將因為iPhone15採用高單價的潛望式鏡頭設計，而進入為期兩年的高速成長周期。今年下半年在一線光學大立光及玉晶光（3406）點火下，整個光學族群都亮了起來。

劉烱德指出，股價跌得夠深、整理時間夠久、籌碼相對安定、營收題材到位，才能引起法人及主力的高度興趣；以大立光為例，高點6,075元到低點1,525元，跌幅高達75％，由2017年8月到2022年5月，足足整理了57個月，本益比來到近5年最低的13.5倍，大立光董事長暨執行長林恩平一席「7月看起來比6月好，8月理論上也會比7月好」樂觀展望，股價5月見底1,525元後反彈至1,860元，之後回測在1,590元，打出第二個底。

大立光整體走勢結構已由長期的下跌，轉變成45度仰角的上升波動，投信幾乎天天買超，惟價格已臨近前波向下跳空缺口套牢區，短線走勢已出現高位縮量狹幅震盪整理；年初至今，整體走勢結構可以看成是一個大盤子型態，大頸線約落在2,160元，一旦盤整結束，價量往上突破大頸線，則將再發動新一波的漲勢。

大立光上半年現金股利39.5元，為半年配以來的新高，上周四（18日）進行除息，僅花兩個交易日就幾近完成填息；大立光集蘋果、元宇宙等多項題材於一身，在蘋果啟動備貨，上調iPhone14系列新機初期備貨量至9,500萬台，以及全球元宇宙大會上海揭幕後，大立光本次除息預計9月15日發放52.71億元股利，有望為台股注入活水。

此外，蘋果今年第一季至明年第三季在AR/VR頭戴設備應可望達成確定量產的目標，主要放量將落於2023年。相關主要供應商為玉晶光與第二供應商揚明光（3504）擔綱重任，除了股價底部確認外（低不破前低、高突破前高），近期回測量縮再次形成支撐發動態勢，可留意後勢發展。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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