逆風不斷 台股基金經理人大風吹

通膨高漲、美國升息、俄烏戰事三大事件，造成股債匯三大金融市場波動加劇，以台股而言，又受大陸封控、終端消費不振、台海危機增添變數所影響，台股基金經理人操盤難度大增，不易打出順風牌，影響所及，即使招牌基金績效也受到波及，導致基金公司換將頻繁，引發一波台股基金經理人的搬風潮。

熟悉投信市場人士指出，自3月以來，投信基金經理人異動現象開始出現，進入6月以來更為明顯，迄今未止。這一波變動的代表性人物，包括原PGIM保德信大中華團隊副總葉獻文，跳槽到施羅德投信，負責施羅德台灣樂活中小基金；PGIM保德信投信另一重磅級基金經理人賴正鴻，近日也將離職，動向尚未明朗。

就投信內部而言，整頓動作也相當頻繁。以復華投信為例，原本負責兩檔基金的知名基金經理人沈萬鈞、祝宇正，因公司調整策略，改為一人操盤一檔台股基金，分別將復華好收益基及復華高成長基金，轉交楊聖民及林志遠接棒，以期基金經理人專精一檔，強化績效。另外，安聯投信旗下去年表現出色的幾檔台股基金，更早在3月更換基金經理人，群益馬拉松基金日前也因內部調整，由楊遠瀚接手操盤。

台股招牌基金經理人動向，向來為市場重視，甚至被視為投信要拚台股基金績效的利器。不過，今年上半年台股逆風不斷，投信法人在只能做多的框架下，基金經理人操盤壓力大增，部分因績效起落過大而遭汰換，部分則因看清短期操作難度只增未減，選擇自行求去，更多的是投信公司內部調整，因此引發近年來罕見的台股基金經理人異動潮。

基金經理人之外，包括金控、券商自營部的股債部門主管，也傳出去職或更換新血的動作。業界分析，這一波操盤手人事波動原因有三：一是市場黑天鵝、灰犀牛太多，操作難度高，基金經理人被多空打了兩巴掌。二是股債績效不佳，老闆主動要求換人做看看。三是前兩年操作成績豐碩，經理人獎金荷包滿滿，見勢頭不對就先休息一陣子，等待再出發的時間。

由於台股已出現築底訊號，各家投信積極進行布局，希望挽回上半年的頹勢，市場預期，經理人的挖角與換將風，恐將持續一陣子。