17檔內資買不停 躍黑馬

內資力挺下的台股，上周表現熱鬧非凡，尤其電子股漲勢凌厲，以中小型電子股為主的櫃買指數價量齊揚，一度衝過半年線，追平國際股市的表現。市場專家表示，挾中實戶回籠及投信主導多方的氣勢，17檔內資「買不停」的焦點標的價量齊揚，仍持續吸引資金目光，包括友達、智原、技嘉等個股，可做為投資布局的參考。

國安基金宣布護盤至今，成功將台股推上季線，其中台積電貢獻台股600點，惟因漲勢趨緩，資金開始從漲多大型電子股抽離，轉向跌深或前景樂觀的個股，此一現象導致台股每天均由不同的強勢股，領銜熱鬧演出，維繫人氣不墜。

康和證券投資總監廖繼弘認為，台股近期熱門股健康輪動，汽車零組件、網通、IP矽智材、IC設計及ABF、生技股、設備股等輪流接棒，推動股市上漲，由於下半年投信將力拚績效，投資人可搭著內資作帳順風車，進行布局。

台新投顧副總黃文清表示，雖然集中市場量能及上市融資餘額，並未有效擴增，但櫃買指數已快速累積上漲動能，19日上櫃融資餘額增至585.2億元，創7月1日以來最大量，是中實戶回籠的訊號，周成交量也比前周擴增19.81％，指數更是周漲4.57％，收在195.07點，收盤接近半年線位置。

他認為，價量齊揚透露買點浮現，趁著指數回檔時，可以在投信認養股中找黑馬股。

依法人提供的選股建議，挑出上周價量齊揚及投信買超的個股，依序有友達、華新、中信金、智原、南電、元太、技嘉、中鴻、台半、大成鋼、亞泥、世芯-KY、正崴、新光鋼、漢磊、新唐、創意等17檔個股。

面板產業市況疲弱及第二季虧損的利空鈍化，友達吸引投信法人追買，加上空單回補發動，上周漲幅12.25％，周K連三紅，接近半年線，指標意義不凡。

友達將進行現金減資2成，每股退還2元，9月28日為股票最後交易日，法人趁著股價低檔之際，進場買進參與減資。

上周市場聚焦的元太一周上漲21.97％，催化利多為公司在法說會中透露，對電子紙長期需求展望非常樂觀，追加擴產計畫，再新增兩條產線及承租與建置兩處新產房，令市場驚豔。

IP矽智財類股也是上周台股熱門焦點所在，因力旺及創意先後釋放出產業樂觀的訊息，跌深的智原及創意，吹起反彈號角，分別周漲11.14％及8.76％。

永豐投顧總經理李學詩認為，美股強勢反彈以來，台股今年跌深的個股強勢補漲，留意利空環伺下，但股價未再創低點的個股，法人籌碼回補情況。