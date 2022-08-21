大賣超只是障眼法？外資反手狠買4大族群

今年以來外資「狠賣」台股1兆元，創下同期紀錄。當外資對台股調節之際，法人表示，觀察的關鍵在於外資仍逆勢布局四大族群，如長榮集團、防禦型電信股、金控股及前景展望樂觀的個股，如汽車鏡頭模組廠致伸、電子標籤廠元太等。

外資年初至今提款台股上兆元，賣超重災區是晶圓雙雄台積電、聯電，以及IC設計大廠聯發科等科技業者，金額更是2020～2021年兩年的外資賣超台股的總和，等於從2020年新冠肺炎疫情爆發以來，外資累計拋售台股高達2兆元，規模相當驚人，賣壓來自於主權基金、主動及被動型ETF及大股東為了避險的借券賣出。

惟國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，考量外資採取長線角度布局，特別值得留意，外資部分資金逆勢轉向買超的個股及產業。

今年以來，外資買超的個股有長榮航、中信金、中華電、華邦電、遠傳、華通、彰銀、亞太電、兆豐金、長榮、致伸、元太、統一實、和碩、漢翔、中興電、東陽等。

統一投顧董事長黎方國表示，外資逆勢買超的個股，分為四大類，包括長榮集團、防禦型的電信股、高殖利率的金控股及產業前景樂觀的個股，如電子標籤、汽車鏡頭、汽車零組件、軍機等航太市場起飛及新產能開出的受惠股。

外資壓寶長榮航，著眼於後疫情時代旅遊復甦及開放國際旅客來台的潛在利多。同時今年每股稅後盈餘（EPS）有望突破70元長榮，外資對長榮不離不棄的理由認為貨櫃運價回檔有限。

目前台股中產業樂觀，又有上市櫃公司在法說會掛保證的有電動車、電子標籤、汽車零組件等，其中致伸就是電動車鏡頭模組廠，今年營運續揚，7月合併營收73.8億元，是2019年11月來單月新高紀錄。

中興電搭上政府出手支持台電千億元、預算的十年強化電網韌性計畫，今年以來股價上漲四成，是今年的黑馬股。