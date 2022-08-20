2原因誘法人搶補 面板三虎爆量強漲

群創法說會釋出面板景氣今年底有望落底，加上面板股價位階偏低，吸引法人搶補，面板三虎19日利空出盡、爆量大漲，群創早盤亮燈漲停鎖住，友達及彩晶也激情演出大漲約8％，成交量爆增2至4倍，雙虎各以21.81萬張及近17萬張，居台股成交量前二名。

受到俄烏戰爭、大陸封控、通膨及升息等因素，全球經濟均受影響，面板需求及價格遭遇逆風，面板雙虎第二季都出現虧損，上半年則三虎同步出現赤字。

據統計，友達、群創第二季每股分別虧損0.59元、0.45元，累計上半年各虧0.05元、0.27元，彩晶第二季每股小賺0.01元，上半年虧損0.14元。

群創18日舉行法說會釋出今年底面板有望落底，但投顧法人對群創營運看保守。國票投顧預估，群創第三季會再虧0.65元；統一投顧也維持群創中立投資建議，並調降目標價至14元，估今年每股虧損1.63元。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰指出，面板股是近日「市場看法悲觀，但股價卻非常強」的重要代表之一，目前市場約有8至9成的人唱衰第三季面板營運，但因今年來股價跌幅已深，前七月跌幅都在4至5成之間，股價基期偏低，因而股價在第二季財報公布後，反而利空不跌。

就在市場看法悲觀時，外資19日大舉回補群創及友達各34,984張20,224張，本土法人也同步買進，自營商各買超6,020及8,033張，投信則各小買超6張及2,054張。