內資力挺 中小電子股發威

內資力挺，台股本周由中小型電子股發光，元太周漲21.97％，吸引資金目光，激勵櫃買指數19日盤中衝過半年線，但外資不來電，集中市場指數仍離半年線4.26％距離。台股分析師表示，5月前低15,616點及周線下降趨勢線關卡15,600點為壓力區，下周台股在季線及15,616點區間震盪。

國際股市齊揚，令市場意外的外資對台股並不埋單，外資19日賣超72.98億元，長達五日賣超，一周賣超高達272.66億元，市場認為與台海危機尚未完全解除有關。

但內資中實戶回流及投信力挺，投信連41日買超，中小型電子股本周相當熱鬧，晶呈、元太、德微、晶宏等周漲超過兩成，櫃買指數19日上漲1.5點，漲幅0.77％，收在195.07點，成交量擴增至886.7億元，盤中觸及半年線，尾盤略微失守。

反觀集中市場指數，因外資退潮，台積電等大型股休息，台股19日上漲12點，漲幅0.08％，收在15,408點，成交量達2,226億元，雖穩在季線之上第五個交易日，但離半年線16,094點仍有4.26％的距離。

康和證券投資總監廖繼弘表示，下周台股季線扣抵值在16,266點之上，且15,600點前有兩道壓力，包括5月前低15,616點及周線下降趨勢線壓力15,600點，預計下彎季線的牽引，指數會在季線與15,616點區間震盪，

廖繼弘表示，台股的季線、半年線及年線仍是空頭排列，且月與季線尚未黃金交，因此仍是中級反彈行情，中級反彈行情要轉為更強勢，12周RSI過50，接下來台股的月KD也緊接著黃金交叉，台股才算是走回升行情。

廖繼弘觀察，台股在本波反彈行情中，在全球股市裡表現偏弱，印度、巴西及日經股市的月KD已經低檔黃金交叉轉為上揚，同時韓國股市已低檔開口收斂，至於全球股市的領頭羊-美股四大指數的月KD已經開始收斂，未來一旦美股月KD開始低檔黃金交叉，台股也不會太弱，將接棒美股上演補漲走勢。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，本周資金回流中小型電子股的觸發點是美國通膨降溫、油價7至8月下挫及美國經濟並未衰退，資金再度青睞高本益比、高成長的中小型電子股，樂觀情緒將擴散至大型電子股，研判台股未來兩周內將收復半年線。

面板三虎 爆量強漲

群創法說會釋出面板景氣今年底有望落底，加上面板股價位階偏低，吸引法人搶補，面板三虎19日利空出盡、爆量大漲，群創早盤亮燈漲停鎖住，友達及彩晶也激情演出大漲約8％，成交量爆增2至4倍，雙虎各以21.81萬張及近17萬張，居台股成交量前二名。

受到俄烏戰爭、大陸封控、通膨及升息等因素，全球經濟均受影響，面板需求及價格遭遇逆風，面板雙虎第二季都出現虧損，上半年則三虎同步出現赤字。

據統計，友達、群創第二季每股分別虧損0.59元、0.45元，累計上半年各虧0.05元、0.27元，彩晶第二季每股小賺0.01元，上半年虧損0.14元。

群創18日舉行法說會釋出今年底面板有望落底，但投顧法人對群創營運看保守。國票投顧預估，群創第三季會再虧0.65元；統一投顧也維持群創中立投資建議，並調降目標價至14元，估今年每股虧損1.63元。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰指出，面板股是近日「市場看法悲觀，但股價卻非常強」的重要代表之一，目前市場約有8至9成的人唱衰第三季面板營運，但因今年來股價跌幅已深，前七月跌幅都在4至5成之間，股價基期偏低，因而股價在第二季財報公布後，反而利空不跌。

就在市場看法悲觀時，外資19日大舉回補群創及友達各34,984張20,224張，本土法人也同步買進，自營商各買超6,020及8,033張，投信則各小買超6張及2,054張。