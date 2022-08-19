外資賣超73億 台股軋空手 周線連7紅

外資賣超73億 三大法人賣超台股48億元

外資等三大法人周五（8/19）合計賣超台股48.01億元，不過，投信與自營商兩大內資都站在多方，顯示內外資多、空互尬的短線走勢，仍由多方略勝一籌，因為盤勢開低震盪走高，小漲12點，報15,408點。

三大法人買賣如下：外資與陸資單日賣超73.06億元；投信逢低加碼仍未手軟，連續第41個交易日買超，金額係15.48億元；自營商係買超9.55億元。

（工商時報 數位編輯）

台股收漲12.02點周線連7紅 面板與中小型股強勢

台股今天開低震盪，終場上漲12.02點，收在15408.78點，權值股如台積電、鴻海等收黑，高價股相對強勁迎回六千金，週線連7紅。

台股今天開低震盪翻紅，加權指數終場上漲12.02點，收在15408.78點，漲幅0.08%，成交金額2186.64億元；週線收紅上漲約119點，這也是台股第7根週線紅K棒，代表中小型股的櫃買OTC指數今天上漲0.77%。

觀察上市類股表現，在面板股大漲下，光電股收盤大漲3.28%，電子零組件股和玻璃股分別漲1.18%和0.87%；上櫃股由化學、生技、光電股帶動。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電跌0.19%，收519元，鴻海跌幅0.89%，收111元，聯發科下跌逾1%，跌破700元大關，收693元。

高價千金股除了旭隼下跌外，其餘都收紅，大立光、信驊上漲逾1%，AES-KY今天強攻漲停，祥碩也上漲逾2%，雙雙重登千金股，也讓台股重新迎回六千金。

光電股強勁，友達大漲7.96%，群創攻上漲停12.45元鎖住，IC設計股智原、創意今天小漲。擁抱業績題材的再生晶圓暨半導體材料廠中砂今天盤中攻上漲停183元後，終場漲幅收斂至1.8%。

貨櫃三雄長榮漲0.2%、陽明、萬海翻黑。航空雙雄長榮航和華航都下跌逾1%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股18日突破季線後，近期指數呈現區間整理格局，看好短、中期指數仍有往上空間。

(中央社)

《盤後解析》小漲12點周線連7紅 短期中小股出奇兵

台股加權指數周五開低小跌後有撐，在逢低買盤敲進下翻紅，最高上漲61.69點至15458.45點，尾盤漲勢雖略見收斂，終場仍順利以量增小漲做收。櫃買指數在中小型股活躍下開高穩揚，最高上漲1.08％至195.67點，尾盤漲勢雖亦見拉回，但表現仍強於大盤。

終場加權指數小漲12.02點、收於15408.78點，漲幅0.08％，成交量回升至2186.65億元。本周上漲119.81點、漲幅0.78％，周線連7紅。櫃買指數終場上漲0.77％、收於195.07點，成交量增至886.7億元，創2月10日以來半年大量。本周上漲4.57％、周線連2紅。

盤面各類股中漲跌互見，以光電股勁揚3.28％最強勢、電子零組件上漲1.18％居次，玻陶及化工股齊揚逾0.8％，成交量最大的電子股小漲0.17％，金融股與紡纖、油電燃氣股同步小漲0.11％。電器電纜股下跌1.38％、貿易百貨股跌近1％，表現相對偏弱。

權值股表現平淡，由大立光(3008)及聯電(2303)齊揚約1.2％領軍，日月光投控(3711)、中信金(2891)、南亞(1303)、國泰金(2882)齊漲0.5～0.7％，台積電(2330)終場小跌0.19％。聯發科(2454)下跌近1.3％、鴻海(2317)及中華電(2412)齊跌近0.9％，表現相對偏弱。

群益投顧指出，台股此波反彈行情至今已逾1500點，短線漲多漲勢難免稍作停頓。不過，隨著行情轉趨震盪，大盤仍展現防守季線的企圖心，權值股大多休兵讓出指數空間，反映在盤面上呈現看大做小、個股表現為主，不少中小型股易出現軋空行情。

雖然聯準會官員鷹派言論帶動美元指數強彈，新台幣匯率承壓使台股今日開低小跌，但隨後拉回平盤之上，季線自壓力轉為支撐，終場量增收復3日線、技術面重返短多軌道，有利後續表現持續偏多。惟盤面輪動相當快速，建議依短線技術面變化操作。

（時報資訊 林資傑）