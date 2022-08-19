8/19上市、櫃企業營運快報

今（8/19）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.塑膠射出成型機大廠富強鑫為償還銀行貸款、減輕利息負擔，辦理5億元、3年期無擔保可轉換公司債，採取群價圈購，19日公布，每股轉換價格訂為18.25元，轉換溢價率106％，預計24日掛牌。

2.天二科技(6834)前7月合併營收為7.38億元，年增5.16%，天二科技董事長廖震益表示，公司將持續聚焦車用及高階產品，希望今年營收能夠較去年微幅成長，天二科技初次上市普通股承銷競價拍賣辦理承銷完成，預計9月1日以每股26.95元上市掛牌。

3.晶片設計大廠聯發科今天宣布推出新4K智慧電視晶片Pentonic 700，終端產品預計今年第4季在市場亮相。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示，藉由人工智慧（AI）畫質優化技術，Pentonic系列進一步提升電視的智慧化功能。

4.自動化設備廠萬潤(6187)18日應邀參加櫃買業績發表會，發言人李建德表示，受惠先進封裝設備出貨續旺，持續看好半導體設備需求後市，需求疲弱的被動元件設備則將聚焦車規應用、持續發掘潛在客戶及研發新機台，對下半年及明年營收成長有信心、且仍有期待。

5.富喬(1815)因應景氣變化，調整電子級及工業級產品比重，降低大環境不理想的衝擊，富喬總經理陳壁程表示，由於俄烏戰爭、疫情、通膨等因素，預期下半年電子等消費性產品需求走低，然工業級產品未來市場需求相對穩定，謹慎樂觀看待下半年獲利預估。

6.宇瞻(8271)深耕智慧物聯網與智動化領域，從豐富的客戶服務經驗，找出自動化轉型痛點，今年更打造「智動化檢測」總體解決方案，將於8月24-27日的台北國際自動化工業展，展出多項機台案例、軟體介面與檢出瑕疵成果；透過案例的分享，強調自主設計智動化檢測設備實力，結合自行開發的AI+AOI光學檢測軟體和客製化資料庫管理系統，提供turn-key(一站式)服務。

7.DIGITIMES Research指出，2022年第二季全球平板出貨僅3195萬台，表現低於預期。預期隨著進入傳統出貨旺季，加上因中國大陸封城導致的出貨遞延，將增添全球平板出貨動能，預估第三季平板出貨將季增17.5％、達3755萬台。

8.崇越電通（3388）宣布和寶晶能源旗下再生能源發電業城市發展電業簽訂為期五年的綠電購售契約，以逐步100％採用再生能源為目標，挑戰執行亮眼的ESG成績單。

9.因應疫情趨緩外食餐飲市場回溫後的大量人力需求，台灣麥當勞啟動連鎖餐飲業最大規模人才招募計畫，釋出1300名「正職服務員」工作職缺，並於8月19日、20日連續兩天於全台麥當勞餐廳開辦「職場體驗」招募活動，並祭出起薪30K、週休兩日(含1天週末)、全年123 天休假日的優質福利搶才。

10.據農委會統計，過去我國常年1期作及2期作稻米種植面積達28萬餘公頃、年產量約140萬公噸，但我國稻米需求僅有120萬公噸，導致稻米價格偏低，農委會推動多樣政策，希望減少稻米種植面積、提高糧價，但可能也會影響末端零售價。

農委會主委陳吉仲表示，以1家4口計算，每個月花在白米的費用約600元，就算白米價格調整10％、每個人每月約多支出15元、每人每天僅增加0.5元，「只要市場價格有達一定水準，農民就會願意耕種」。