面板三虎威猛 倫飛拉7根漲停 36檔強勢

台股今（19日）加權股價指數收盤報15,408.78點，漲12.02點，漲幅0.08％，成交量為2,186.64億元。

中國四川限電，市場預估有助面板產業去庫存，利多消息激勵面板三虎股價上揚，群創（3481）強攻漲停收12.45元，彩晶（6116） 飆漲 8.5%、友達（2409） 也漲逾 8%。

倫飛（2364） 受惠財報利多加持，連續七天上攻漲停板，達到證交所「公布注意交易資訊」標準，自8月19日起至9月1日列為處置股。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計迎廣（6117）、安普新（6743） 、 精聯（3652）、台微醫（6767） 等36檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以光電、零組件類股波動最大，分別上漲3.28％、1.18％，電纜股跌幅明顯，下跌1.38％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.5％的有17檔，前10名皆觸及漲停，有迎廣、安普新、東哥遊艇（8478）、天瀚（6225）、錼創科技-KY創（6854）、牧德（3563）、全友（2305）、泰昇-KY（8480）、AES-KY（6781）、華經（2468）。

上市股今跌幅超過2.5％的有17檔，前10名有新世紀（3383）、華上（6289）、偉聯（9912）、台端（3432）、晶睿（3454）、華冠（8101）、富邦媒（8454）、兆勁（2444）、精英（2331）、鋼聯（6581），其中新世紀、華上跌停。

上市成交量前10名個股依序為群創、友達、訊舟（3047）、燿華（2367）、金橋（6133）、宏達電（2498）、華新（1605）、彩晶、中砂（1560）、智原（3035）。

上櫃有25檔9.5％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停精聯、台微醫、博磊（3581）、富喬（1815）、晶呈科技（4768）、均豪（5443）、中茂（5205）、泰茂（2230）、新盛力（4931）、德微（3675）。

今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名有碩禾（3691）、易威（1799）、台寶生醫-新（6892）、全譜（6228）、夠麻吉（8472）、亞元（6109）、精剛（1584）、大拓-KY（8455）、神準（3558）、燦星旅（2719），其中易威跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、健喬（4114）、漢磊（3707）、晶宏（3141）、新盛力（4931）、波若威（3163）、普誠（6129）、建達（6118）、台半（5425）、廣運（6125）。

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