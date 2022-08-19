利多訊號來了?面板3虎出匣 群創亮燈漲停

面板雙虎爆量飆 群創亮燈漲停抵12.45元

面板雙虎無視於外資昨（18）日大賣超，股價逆勢大發威！群創（3481）、友達（2409）今日股價開高走高，尤其群創11點過後飆上漲停，友達盤中也勁揚逾9％，至近12點半時，成交量各達20.6萬張及13.6萬張，分居台股今天成交量第一、二名。

在群創及友達大漲的帶動下，上市光電類股指數今天大漲超過3％，成交值比重微增至近7％。上市光電類股成分股中，今天有天瀚、牧德、GIS-KY及群創攻上漲停，友達及彩晶到12點半時股價漲逾7％～8％，凌巨、TPK-KY、達興材料、惠特、明基材、太極，漲幅都在3％以上，整體光電股表現亮眼。

群創昨天法說會釋出面板景氣今年底可望落底，帶動市場買盤大舉湧進，今年今天到12點半時，成交直已達20.6萬多張，較前一天的7.16萬張大增，估計今天量能會增二倍以上；不過，昨天外資大提款群創，賣超2.38萬張，連續二天賣超2.28萬張左右，今天股價拉上漲停。

友達到12點半時股價也大漲約8％左右，成交量放大至13.6萬多張，較昨天的3.45萬張爆增近三倍，外資昨天也賣超友達8,192張，連二天賣超1.13萬多張。

彩晶股價也同步大漲近8％，至12點半過後，成交量爆增至4.7萬多張，較昨天的1.12萬張增加三倍。

（工商時報 呂淑美）

利多訊號來了？面板3虎出匣 群創爆熱門

整體面板業市況不佳，拖累群創第二季財報表現，其更宣布下修第三季營運展望，但法說並非報憂不報喜，群創透露面板景氣年底有望觸底，明年初曙光乍現。此話一出，顯然成為面板的利多訊號，激勵友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）早盤勁揚，面板三虎均站回季線。

各家面板廠考量市場需求下降，早已做出減產動作，但減產幅度無法追過需求衰退，今年8月面板報價續跌，供需情形尚未好轉，友達、群創下半年壓力仍大。其中，群創18日法說提到，因為市場狀況庫存去化遲緩，將調節第三季的產能利用率、維持7成左右，不排除再下修至5成，並預估第三季出貨季減10％～15％。公司未來將積極調整產品組合，轉向高附加價值產品，藉此提升競爭力。

據媒體報導，對於面板後市，群創董事長洪進揚指出，中國大陸618及美國Prime Day銷售成長轉正，再加上四川限電影響面板產出，這兩大因素有望推動庫存去化，預期今年底會是這一波循環的底部，明年初將有好的開始。

除了面板業有望於明年開春，友達還有內資大多頭撐腰，投信已連續買超15日，成功吸引買盤跟進，盤中一度大漲8％。至於率先發出利多訊號的群創，午盤直奔漲停；彩晶跟漲、漲幅亦達7％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 廖小蕎）

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