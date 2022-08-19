小鬼當家 內外資都愛這2檔

儘管外資對台股操作偏空，仍有敲進標的，主要以中小型股為主，如健喬（4114）、元太（8069）等，相對不青睞權值股，如台積電、富邦金、面板雙虎，但在內資強尬外資對作下，今友達、群創雙雙大漲，群創還在盤中亮燈漲停板，表現出色。

據了解群創（3481）在18日舉行法說會，由於庫存去化緩慢，公司下修第三季營運展望，預期出貨季減10～15％，平均產能利用率約50～70％。

不過，群創總經理楊柱祥表示，中國618和美國Prime Day銷售成長轉正，再加上四川限電影響面板產出，兩大因素影響之下，有望加速庫存去化，預期今年年底會是這一波循環的底部，明年初將有好的開始。

此外，投信與外資近期雖互尬，但在買超標的裡，卻仍有相同標的，如健喬與元太也是投信法人默默逢低布局目標，顯示市場近期針對轉機、營運成長的中小型股，多給予高度關切眼神。

健喬與元太周五短多持穩攻高，迄上午11：39分別暫報上漲8.43%、2.73%，包括5日、月線與季線等短中期均線，呈多頭排列架構，波段值持續追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（工商時報 袁顥庭、數位編輯）